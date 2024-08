Warta Poznań – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2024)

Warta Poznań - ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz w ramach 6. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. Już we wtorek dojdzie do ciekawego rywalizacji, pomiędzy zespołami, które w poprzednim sezonie spadły z PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji o 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Drużyna ŁKS-u

Warta – ŁKS, typy bukmacherskie

Już we wtorek dojdzie do hitowego spotkania w ramach 6. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim Warta Poznań przed własną publicznością podejmie ŁKS Łódź. Zbliżający się mecz będzie zatem starciem drużyn, które w poprzednim sezonie spadły z PKO Ekstraklasy. Rywalizacja w Poznaniu zapowiada się zatem niezwykle ciekawie. Ja uważam, że ostatecznie pełna pula punktów trafi do dorobku drużyny prowadzonej przez Jakuba Dziółkę. Mój typ: wygrana ŁKS-u Łódź

Betclic 2.64 wygrana ŁKS-u Łódź Zagraj!

Warta – ŁKS, ostatnie wyniki

Warta Poznań rozpoczęła sezon zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespół prowadzony przez Piotra Jacka w ostatnich pięciu meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo (1:0 ze Stalą Stalowa Wola), zaliczył jeden remis (1:1 z GKS-em Tychy), a także poniósł aż trzy porażki (0:3 z Termaliką Nieciecza, 1:2 z Wisłą Płock oraz 0:4 ze Stalą Rzeszów).

ŁKS Łódź natomiast jeszcze gorzej wszedł w nowy sezon. Ekipa Jakuba Dziółki w pięciu ostatnich meczach nie odniosła zwycięstwa. W tym czasie zanotowała jeden remis (1:1 z Górnikiem Łęczna) i poniosła aż cztery porażki (1:2 z Piastem Gliwice w towarzyskim meczu, 1:2 z Arką Gdynia, 0:1 z Miedzią Legnica oraz 0:2 z Kotwicą Kołobrzeg).

Warta – ŁKS, historia

W poprzednim sezonie drużyny miały okazje ze sobą dwukrotnie się spotkać. Jeszcze na poziomie Ekstraklasy. Wówczas w obu tych spotkaniach zwyciężali goście. W rundzie jesiennej trzy punkty trafiły do dorobku Warty Poznań (2:0), natomiast w rewanżowym meczu zwycięstwo zgarnął ŁKS Łódź (1:0).

Warta – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmachera Betclic równo stawia szanse we wtorkowym meczu. Jeśli rozważasz typ na wygraną Warty Poznań, to kurs na takie zdarzenie oscyluje w okolicach 2.50. W przypadku zwycięstwo ŁKS-u Łódź wynosi on około 2.64. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Warta Poznań ŁKS Łódź 2.50 3.32 2.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2024 12:48 .

Warta – ŁKS, kto wygra?

Warta – ŁKS, przewidywane składy

Warta Poznań: Grobelny – Bartkowski, Wójcinowicz, Przybyłko – Żurawski, Tkachuk, Michalski, Kiełb – Firlej, Gąska – Adamski

ŁKS Łódź: Bomba – Dankowski, Gulen, Mihajlevic, Majcenic – Kupczak – Sitek, Wysokiński, Mokrzycki, Arasa – Feiertag

Warta – ŁKS, transmisja

Mecz Warty Poznań z ŁKS-em Łódź będzie emitowany w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport od godziny 20:30. Ponadto dostęp do transmisji z rywalizacji będzie można śledzić na stronie internetowej sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Online rywalizację można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

