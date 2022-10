Warta – Górnik: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

W niedzielne popołudnie z Ekstraklasą, Grodzisk Wielkopolski ugości dwie drużyny z dolnej połowy tabeli. To tam odbędzie się mecz Warta – Górnik

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Górnik Zabrze 2.90 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 12:36 .

Warta – Górnik, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie wskazali jednoznacznego faworyta do zwycięstwa w meczu Warta kontra Górnik. Według nich za faworyta należy uznać zabrzan. Poznaniacy nie są jednak bez szans. Mamy tego świadomość i to ich typujemy do wygranie niedzielnej konfrontacji. Górnik przegrał bowiem trzy z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich.

Warta – Górnik, sytuacja kadrowa

W ostatnim ekstraklasowym meczu Dawid Szulczek nie mógł skorzystać z Bartosza Kieliby i Jacka Kiełba, którzy byli kontuzjowani. Z kolei Bartosch Gaul musiał pominąć zmagającego się z urazem Rafała Janickiego.

Warta – Górnik, ostatnie wyniki

W tygodniu rozgrywano mecze Pucharu Polski. Warta do rywalizacji w tych rozgrywkach przystępowała podbudowana zwycięstwem w Ekstraklasie. Poznaniacy wygrali z Jagiellonią. W Pucharze udali się na wyjazdowe starcie z Sandecją. Podopieczni Dawida Szulczka niespodziewanie dali się ograć niżej notowanemu przeciwnikowi i odpadli w 1/16 finału.

Z awansu do 1/8 finału Pucharu cieszył się natomiast Górnik. Zabrzanie wygrali w Katowicach z GKS-em. Zwycięstwo było miłą odmianą dla ekipy Bartoscha Gaula. Jego podopieczni przegrali bowiem każdy z trzech poprzednich meczów w Ekstraklasie.

Warta – Górnik, historia

Kluby te w minionym sezonie konfrontowały się ze sobą dwukrotnie. W obu przypadkach ze zwycięstwa cieszył się gospodarz. Górnik triumfował przed własną publicznością 1:0. Z kolei Warta zwyciężyła w Grodzisku 2:1.

Warta – Górnik, kursy bukmacherów

Warta Poznań Remis Górnik Zabrze 2.75 3.40 2.55 2.90 3.40 2.55 2.90 3.40 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 12:36 .

Warta – Górnik, przewidywane składy

Warta: Lis – Szymonowicz, Ivanov, Stavropoulos – Matuszewski, Kupczak, Kopczyński, Grzesik – Miguel Luis, Zrelak, Destan

Górnik: Bielica; Okunuki, Szcześniak, Bergstrom, Jensen, Janza, Kotzke, Vrhovec, Dadok, Podolski, Włodarczyk

Warta – Górnik, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 23 października. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Wojciech Myć. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 12:30. Transmisję na żywo przeprowadzi CANAL+ SPORT oraz CANAL+ SPORT 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ i Eleven Sports w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.