Viktoria Pilzno – FC Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Dla obu drużyn wtorkowe starcie w Pilznie nie będzie miało żadnego znaczenia dla ich dalszych losów w rozgrywkach. FC Barcelona jest już pewna awansu do Ligi Europy, a Viktoria ostatniego miejsca w tabeli. Będzie to zatem typowe spotkanie “o pietruszkę”.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, typy i przewidywania

Viktoria po ciężkich batach od Interu Mediolan w poprzedniej kolejce nie ma już o co walczyć w Lidze Mistrzów. Zespół powetował sobie nieco tę wysoką porażkę, wygraną w lidze czeskiej nad Zlin. Prawda wygląda jednak tak, że mistrz Czech nie miał najmniejszych szans w starciach z tak silnymi drużynami, jak Barca, Inter i Bayern. Przed ostatnim meczem nastroje w drużynie wciąż są nie najgorsze, bo dla Viktorii sam udział w rozgrywkach był już wielką przygodą.

Do Pilzna FC Barcelona uda się osłabiona brakiem kilku ważnych zawodników. Nie zagra na pewno Robert Lewandowski, który był już przeciążony i otrzymał od Xaviego wolne. Nie wiemy jeszcze, na kogo spadnie odpowiedzialność zastąpienia 34-latka na środku ataku. Do tej roli przymierzany jest Ferran Torres, który nie popisał się skutecznością w ostatnim meczu ligowym z Valencią. Nastroje w drużynie wciąż nie są najlepsze, a że jest to spotkanie bez stawki, nie spodziewamy się w nim zobaczyć najlepszej wersji Dumy Katalonii. Wygrana zapewni jednak niemały dodatek finansowy dla klubu, zatem jest o co walczyć. Nasz typ: FC Barcelona Poniżej 2.5 gola.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Po dotkliwej porażce z Bayernem Monachium 0:3 Barca w lidze mierzyła się w trudnym rywalem, jakim była Valencia. Nietoperze skutecznie broniły się niemal do końca spotkania, jednak nie udało im się powstrzymać Roberta Lewandowskiego, który zapewnił Blaugranie zwycięstwo 1:0. Tym meczem Azulgrana na pewno nie przekonała jednak fanów.

Viktoria do rywalizacji z Barcą przystąpi po wygranej w lidze czeskiej 3:0 nad Zlin. Był to całkiem udany mecz w wykonaniu podopiecznych trenera Bileka.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Aż sześciu zawodników wypadło gospodarzom z kadry przed starciem z Dumą Katalonii. Z powodu kontuzji nie zagrają: Kliment, Kopic, Reznik, Sykora i Tijani. Zabraknie także zawieszonego za kartki Mosquery.

Wiele braków również po stronie gości. Xavi podjął decyzję o niepowoływaniu Roberta Lewandowskiego. W składzie zabraknie także Kounde i Garcii, którzy doznali w meczu z Valencią drobnych urazów. Wcześniej już z powodu kontuzji wypadli z kadry Araujo, Christensen, Depay i Roberto. Nie zobaczymy także zawieszonego za kartki Sergio Busquetsa.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, historia

Dla Viktorii Pilzno będzie to czwarty mecz przeciwko FC Barcelonie. W tej edycji Ligi Mistrzów Katalończycy wygrali na Camp Nou 5:1. Wcześniej, w 2011 roku dwukrotnie wygrali z mistrzem Czech w fazie grupowej Ligi Mistrzów – 2:0 u siebie i 4:0 na wyjeździe.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem środowego starcia jest FC Barcelona. Kursy na jej zwycięstwo są wyjątkowo niskie i wynoszą ok. 1.38. Dla porównania typ na zwycięstwo Viktorii Pilzno to nawet 9.50.

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, przewidywane składy

Viktoria: Stanek – Cihak, Hejda, Pernica – Havel, Bucha, Kalvach, Holik – Jirka, Chory, Vlkanova

Barcelona: Pena – Bellerin, Pique, Alonso, Balde – Kessie, de Jong, Pedri – Raphinha, Fati, Ferran Torres

Viktoria Pilzno – FC Barcelona, transmisja

Ostatni mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów między Viktorią Pilzno i FC Barceloną będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Premium 2. Początek rywalizacji we wtorek 1 listopada o godzinie 21:00.

