Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Zgodnie z przewidywaniami już po losowaniu grup Ligi Mistrzów, w zestawieniu z Bayernem, Interem i FC Barceloną mistrz Czech jest outsiderem skazanym na ostatnie miejsce w grupie. Po trzech meczach Viktoria Pilzno ma komplet porażek i nie zapowiada się, żeby z taką grą ugrała, chociaż punkt w tej edycji europejskich pucharów.

Doosan Arena Plzen Liga Mistrzów, gr. C Viktoria Pilzno Bayern Monachium 15.0 8.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2022 00:00 .

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, typy i kursy

Poprzednie spotkanie Viktorii Pilzno z Bayernem było dla Bawarczyków niczym trening. Mistrz Czech nie był w stanie nawet przez chwilę zagrozić ekipie z Bundesligi i przegrał aż 0:5. Nawet gdy piłkarzom gości udawało się przedostać w okolice pola karnego Die Roten wyglądali jak gdyby paraliżował ich strach połączony ze zdumieniem, że udało im się na boisku pokonać z piłką taki obszar. W lidze drużyna z Pilzna pokazuje, że jest w stanie grać atrakcyjny i ofensywny futbol. Liga Mistrzów i to z tak silnymi rywalami to dna niej jednak, jak na razie za wysokie progi.

O ile w Lidze Mistrzów Bayern nie miał problemów z pokonaniem Viktorii, o tyle w Bundeslidze znów zgubił punkty, choć prowadził z Borussią Dortmund już 2:0. Wściekły na wynik był zarząd klubu na czele z Oliverem Kahnem, co zarejestrowały kamery na stadionie. Wynik znów obciąża konto Juliana Nagelsmanna, którego pozycja wciąż nie jest zbyt mocna. Zespołowi brakuje koncentracji w wielu kluczowych momentach, co też wykorzystali ostatnio Dortmundczycy. O ile przed meczem rewanżowym z mistrzem Czech nie stanowi to jeszcze zbyt wielkiego problemu, o tyle w rywalizacji z topowymi klubami niemieckimi już tak. Nasz typ: Wygrana Bayernu i Powyżej 2.5 gola.

STS 1.42 Wygrana Bayernu i Powyżej 2.5 gola. Odwiedź STS

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Po porażce z Bayernem Monachium Viktoria nie miała problemów, żeby podnieść się i zwyciężyć w rozgrywkach rodzimej ligi. W spotkaniu z Mladą Bolesław zespół zagrał skutecznie w ofensywie i jednocześnie skoncentrowany w defensywie. Takiej postawy właśnie oczekują kibice w rewanżu z Bawarczykami.

Bardzo dobra gra w meczu z mistrzem Czech nie przełożyła się dla Bayernu Monachium na zwycięstwo w Bundeslidze. W prestiżowym meczu z Borussią Dortmund nie udało się wygrać, choć Die Roten prowadzili już 2:0. Rywale byli w stanie odrobić wynik w samej końcówce.

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

W składach obu drużyn na spotkanie rewanżowe jest kilka braków. Mistrz Czech zagra bez kontuzjowanych: Hejdy, Reznikowa, Sykory i Stanka. Wyłączeni z gry są również Dedic i Kasa. Sporo istotnych braków jest także po stronie gości. Julian Nagelsmann nie będzie mógł skorzystać z leczących urazy Daviesa, Hernandeza, Musiali, Neuera i Sarra. Brak tylu ważnych graczy może być odczuwalny.

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, historia

Dla tych zespołów środowy mecz będzie czwartym już starciem w historii. Po raz pierwszy drużyny mierzyły się w fazie grupowej w 2013 roku. Wówczas dwukrotnie górą byli Bawarczycy, choć w Pilznie wygrali oni tylko 1:0. W meczu sprzed tygodnia mistrz Niemiec miał pełną kontrolę w trakcie całego spotkania i mógł wygrać dużo wyżej, aniżeli 5:0.

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem środkowego meczu w Pilznie jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi zaledwie 1.20, podczas gdy na Viktorię jest to aż 18.00. Jasno pokazuje to, że każdy inny rezultat niż wygrana Die Roten traktowany będzie w charakterze ogromnej niespodzianki. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Viktoria Pilzno Remis Bayern Monachium 13.0 8.00 1.18 15.0 8.50 1.18 15.0 8.50 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 października 2022 00:00 .

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, przewidywane składy

Viktoria: Stanek – Havel, Tijani, Pernica, Jemelka – Kalvach, N’Diaye, Mosquera, Kopic, Vlkanova – Chory

Bayern: Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic – Goretzka, Kimmich, Mane, Mueller, Coman – Tel

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium, transmisja

Spotkanie Viktorii z Bayernem transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 3. Początek meczu w środę 12 października o godzinie 21:00. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports na pół roku, to zapłacicie tylko 240 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 144 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.