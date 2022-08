PressFocus Na zdjęciu: Filip Dagerstal

Vikingur – Lech: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy. Przed Kolejorzom kolejne wyzwanie w walce o awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Zespół Lecha na papierze jest faworytem, ale w tym sezonie już kilkakrotnie sprawił zawód swoim kibicom. Teraz nie może sobie na to pozwolić.

Vikin Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Vikingur Reykjavik Lech Poznań 5.20 4.00 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2022 16:44 .

Vikingur – Lech, typy i przewidywania

Kibice Lecha Poznań przed czwartkowym meczem oczekują od swojej drużyny tylko jednego – zwycięstwa. Żaden inny rezultat nie wchodzi w grę. Zespół Kolejorza niewątpliwie dysponuje znacznie większym potencjałem od swojego rywala i jeżeli tylko będzie potrafił go uwolnić, to nie powinien mieć problemów z przywiezieniem z Islandii zaliczki w postaci wygranej. Lechici zdają sobie sprawę, że nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na potknięcie i spodziewamy się z ich strony ogromnej determinacji. Stawiamy w tym meczu na wygraną gości. Nasz typ: wygrana Lecha

STS 1.65 wygrana Lecha Zagraj!

Vikingur – Lech, ostatnie wyniki

Początek obecnego sezonu jest rozczarowujący dla kibiców Lecha Poznań, którzy po zdobyciu mistrzostwa Polski w poprzednich rozgrywkach, mieli duże oczekiwania względem zespołu. Kolejorz choć przebrnął przez poprzednią rundę eliminacji do Ligi Konferencji, w której pokonał w dwumeczu Dinamo Batumi (5:0 u siebie, 1:1 na wyjeździe) to na razie przede wszystkim zawodzi. Z eliminacjami do Ligi Mistrzów pożegnał się w fatalnym stylu ulegając Karabachowi Agdam, natomiast w lidze przegrał dwa mecze u siebie (0:2 ze Stalą Mielec oraz 1:3 z Wisła Płock) i zamyka obecnie ligową tabelę. Jeżeli dodamy do tego porażkę z Rakowem Częstochowa w spotkaniu o Superpuchar Polski, to nie może dziwić, że kibicom poznańskiego zespołu jest trudno o optymizm.

Nie mniej jednak pokonanie islandzkiego Vikingur Reykjavik w trzeciej rundzie eliminacji jest dla Lecha wręcz obowiązkiem. Ewentualne pożegnanie się drużyny z rozgrywkami już na tym etapie uznane zostanie za kompromitację. Kolejorz jest faworytem dwumeczu, ale w żadnym wypadku nie może lekceważyć swojego rywala. Mistrzowie Islandii również przygodę z europejskimi pucharami rozpoczęli od eliminacji do Ligi Mistrzów, w których musieli uznać wyższość szwedzkiego Malmo. Sprawili jednak swoim rywalom ogromne problemy, bowiem pierwsze spotkanie na Islandii zakończyło się remisem 3:3, natomiast rewanż w Szwecji wygraną gospodarzy tylko 3:2. W poprzedniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Lech okazał się lepszy od walijskiego TNS, najpierw wygrywając u siebie 2:0, a następnie bezbramkowo remisując na wyjeździe.

Vikingur – Lech, historia

Obie drużyny do tej pory nie miały jeszcze okazji się mierzyć. Dla Lecha nie będzie to jednak pierwszy kontakt z islandzką piłką. Po raz pierwszy doszło do niego w sezonie 1982/83, kiedy Kolejorz w 1/16 finału Pucharu Zdobywców Pucharów mierzył się z IBV. Wówczas oba mecze zakończyły się wygranymi lechitów i ich pewnym awansem do kolejnej rundy.

Zdecydowanie gorzej w Poznaniu wspominany jest sezon 2014/15. Wówczas Lech w kompromitującym stylu pożegnał się z eliminacjach Ligi Europy, przegrywając ze Stjarnan. Pierwszy mecz na Islandii zakończył się skromną wygraną 1:0 gospodarzy, natomiast w Poznaniu nie padła ani jedna bramka.

Z kolei drużyna Vikingur w sezonie 1972/73 rywalizował z Legią Warszawa w 1/16 finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Dwumecz zakończył się efektowną wygraną 11:0 polskiego zespołu.

Vikingur – Lech, kursy bukmacherskie

Lech do rywalizacji z Vikingur przystępuje w roli zdecydowanego faworyta. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Chcąc postawić na zwycięstwo Lecha, w ofercie polskich bukmacherów można znaleźć kursy w okolicy 1.62-1.66. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie STS. Zakładając konto i podając STS kod promocyjny GOAL można skorzystać z zakładu bez ryzyska do 100 zł.

Vikingur – Lech, przewidywane składy

Lech do kolejnego już spotkania przystąpi mocno osłabiony. Do dyspozycji trenera Johna van den Broma nadal nie będzie trójka środkowych obrońców – Antonio Milić, Bartosz Salamon i Lubomir Satka. Z drużyną na Islandię nie udało się również dwóch ofensywnych zawodników – Adriel Ba Loua i Artur Sobiech. Mało prawdopodobny jest także występ bramkarza Artura Rudko.

Vikingur zagra natomiast osłabiony brakiem swojego najlepszego strzelca – Kristalla Mani Ingasona. 20-letni zawodnik zdecydował się bowiem na przenosiny do Rosenborga Trondheim.

Vikingur: Jonsson – Gunnarsson, Ekroth, McLagan – Agnarsson, Sigurpalsson, Magnusson, Andrason, Tomasson – B.S. Ingason, Gudjonsson

Lech: Bednarek – Joel Pereira, Pingot, Dagerstal, Rebocho – Velde, Karlstrom, Murawski, Amaral, Skóraś – Ishak

Vikingur – Lech, transmisja meczu

Pierwszy pojedynek w ramach trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy pomiędzy Vinkigurem a Lechem Poznań będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP2 i TVP Sport. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (4 sierpnia) o godzinie 20:45.

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.