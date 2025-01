Valencia CF – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Przed nami zaległe spotkanie w ramach 12. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższy piątek, 3 stycznia o godzinie 21:00.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Valencia CF – Real Madryt, typy i przewidywania

Valencia podejmie na własnym stadionie Real Madryt w zaległym meczu 12. kolejki La Ligi. To spotkanie pierwotnie miało odbyć się 2 listopada, ale zostało przełożone z powodu powodzi, która najbardziej dotknęła wschodnią Hiszpanię. Aktualna sytuacja obu zespołów jest zgoła odmienna – Nietoperze walczą o ligowy byt, natomiast Królewscy po tej serii gier mogą wreszcie wskoczyć na fotel lidera tabeli.

Warto dodać, że Valencia ma nowego trenera – zwolnionego Rubena Baraję zastąpił Carlos Corberan, przed którym nie lada wyzwanie. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższy piątek, 3 stycznia o godzinie 21:00.

Kylian Mbappe wrócił już na właściwe tory i jest ostatnio w świetnej dyspozycji. Uważam, że to właśnie francuski napastnik może otworzyć wynik tego pojedynku. Mój typ: Kylian Mbappe zdobędzie pierwszą bramkę w meczu.

Valencia CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Oba zespoły mają problemy kadrowe i będą musiały radzić sobie bez kilku zawodników. W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Mouctara Diakhaby’ego, Thierry’ego Correi, Jose Gayi, Giorgiego Mamardashviliego, Rafaela Mira, Frana Pereza oraz zawieszonego za żółte kartki Pepelu. Natomiast po stronie ekipy gości z urazami zmagają się David Alaba, Dani Carvajal, Eder Militao, Jacobo Ramon i Gonzalo Garcia.

Kontuzje i zawieszenia Valencia CF Zawodnik Powrót Mouctar Diakhaby Uraz więzadła krzyżowego Niepewny Thierry Correia Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jose Gaya Uraz ścięgna udowego Połowa stycznia 2025 Giorgi Mamardashvili Uraz uda Połowa stycznia 2025 Rafael Mir Uraz mięśnia Połowa stycznia 2025 Fran Perez Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2025 Pepelu yellow-cards Po 1 meczu

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót David Alaba Uraz więzadła krzyżowego Powrót do treningów Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Éder Militão Uraz więzadła krzyżowego Początek grudnia 2025 Jacobo Ramón Uraz ścięgna Koniec stycznia 2025 Gonzalo García Uraz mięśnia Połowa stycznia 2025

Valencia CF – Real Madryt, ostatnie wyniki

Ekipa z Walencji rozgrywa bardzo słaby sezon, choć ostatnio punktowała, remisując z Deportivo Alaves (2:2) oraz Espanyolem Barcelona (1:1). W tym czasie drużyna z Madrytu na ligowym podwórku wygrała z Sevillą (4:2) i zremisowała z Rayo Vallecano (3:3). W międzyczasie podopieczni Carlo Ancelottiego sięgnęli po Puchar Interkontynentalny, pokonując meksykańską Pachukę (3:0) w finale tych rozgrywek.

Valencia CF – Real Madryt, historia

Real Madryt wypada lepiej od Valencii w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi zespołami, to odnotujemy trzy wygrane Królewskich, jedno zwycięstwo Nietoperzy oraz jeden remis.

Valencia CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem piątkowego spotkania są goście, którzy po tym meczu mogą zasiąść na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Valencii wynosi około 8.25, z kolei typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.40. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 4.90. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Zwycięzca Kursy VALENCIA 8.25 REMIS 4.90 REAL 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2025 16:43 .

Valencia CF – Real Madryt, przewidywane składy

Valencia CF Carlos Corberán Real Madryt Carlo Ancelotti Valencia CF Carlos Corberán 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 6 Hugo Guillamón 7 Sergi Canos 10 André Almeida 13 Stole Dimitrievski 17 Dani Gómez 24 Yarek Gasiorowski 30 Germán Valera 39 Rodrigo Abajas 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Güler 16 Endrick 18 Jesús Vallejo 21 Brahim Díaz 23 Ferland Mendy 34 Sergio Mestre 35 Raúl Asencio

Valencia CF – Real Madryt, kto wygra?

Valencia CF – Real Madryt, transmisja meczu

Zaległe spotkanie między Valencią a Realem Madryt w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Pojedynek obejrzysz na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 4K Ultra HD. Ponadto mecz znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online i usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Estadio Mestalla już w najbliższy piątek, 3 stycznia o godzinie 21:00.

