Union SG – AS Roma: typy bukmacherskie

Po trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Europy Roma plasuje się w strefie barażowej. Rzymianie zapunktowali dotychczas w dwóch z trzech meczów. Pokonali oni Dynamo Kijów (1:0) oraz zremisowali z Athletikiem Bilbao (1:1). Porażką zakończył się mecz z Elfsborgiem (0:1). Tymczasem Union wciąż czeka na premierowy komplet punktów. Najbliżej było w zakończonym remisem starciu z Bodo/Glimt (0:0). Sposób na pokonanie Belgów znalazło natomiast Fenerbahce (1:2) i FC Midtjylland (0:1).

Roma ma ogromne problemy w bieżącej kampanii. Widoczne są one zwłaszcza w delegacjach. To na wyjeździe rzymianie zostali rozbici przez Fiorentinę (1:5). Przedstawiciel Serie A zdążył też już przegrać jedno pucharowe spotkanie w delegacji. Czy historia powtórzy się w czwartek? Będący gospodarzem Union stać na sprawienie niespodzianki, chociaż forma tej ekipy także nie przekonuje. Mój typ: remis.

Union SG – AS Roma: ostatnie wyniki

Union to zespół, który w sezonie 2024/2025 zremisował aż siedem meczów w lidze belgijskiej. To spowodowało, że drużynie tej bliżej do dolnych rejonów tabeli, niż największych klubów. Stało się to mimo tego, że Union przegrał tylko trzy razy. Odniósł zaś tyle samo zwycięstw. Łącznie przełożyło się to na 16 zdobytych punktów i miejsce numer 10 w Jupiler League.

Roma jawi nam się jako klub, który powinien walczyć o czołowe miejsca w Serie A. Tymczasem rzymian próżno szukać w gronie najwyżej sklasyfikowanych klubów we włoskiej elicie. Roma w pięciu ostatnich meczach ma średnią poniżej punktu na spotkanie. Na czteropunktowy dorobek złożyło się zwycięstwo z Torino i remis z Monzą. Rzymianie musieli natomiast uznać wyższość Interu, Fiorentiny oraz niedawno Hellasu.

Union SG – AS Roma: historia

Roma to wielka europejska marka. Z kolei Union dopiero od kilku lat buduje swoją pozycję w Europie. Stąd kluby te nie miały dotąd okazji na rozegranie meczu bezpośredniego. Czwartkowa potyczka będzie zatem pierwszą w historii.

Union SG – AS Roma: kursy bukmacherskie

Bukmacherskie kursy jasno wskazują, że faworytem czwartkowego meczu jest Roma. Kursy na zwycięstwo gości ze stolicy Włoch wynosi około 2.40. Tymczasem kursy na triumf belgijskiego Unionu został wycenione na mniej więcej 2.90. Współczynnik na remis to zaś między 3.10 a 3.25. Polecam skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod bonusowy do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Union SG – AS Roma: przewidywane składy

Royale Union St-Gilloise Sébastien Pocognoli AS Roma Ivan Jurić Royale Union St-Gilloise Sébastien Pocognoli 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład AS Roma Ivan Jurić Rezerwowi 1 Vic Chambaere 6 Kamiel Van De Perre 7 Elton Kabangu 9 Franjo Ivanovic 10 Anouar Ait El Hadj 14 Joachim Imbrechts 26 Ross Sykes 48 Fedde Leysen 12 Saud Abdulhamid 14 Eldor Shomurodov 15 Mats Hummels 16 Leandro Paredes 17 Manu Koné 18 Matias Soule 28 Enzo Le Fée 35 Tommaso Baldanzi 90 Buba Sangaré 92 Stephan El Shaarawy 98 Mathew Ryan

Union SG – AS Roma: sonda

Union SG – AS Roma: transmisja meczu

Mecz Union SG – AS Roma zostanie rozegrany w czwartek, 7 listopada. Początek belgijsko-włoskiej konfrontacji zaplanowano na godzinę 18:45. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie, na platformie Polsat Box Go.

