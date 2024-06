Ukraina – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (26.06.2024)

Przedstawiamy typy na mecz Ukraina - Belgia. To bezpośredni pojedynek o awans do fazy pucharowej. Kto wygra mecz Ukraina - Belgia? Faworytem są oczywiście podopieczni Domenico Tedesco.

sportpix/Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Mecz Ukraina – Belgia Data i godzina 26 czerwca 2024, 18:00 Rozgrywki Euro 2024 – grupa E Miasto i stadion Stuttgart, MHPArena Typ na mecz wygrana Belgii

Ukraina – Belgia, typy bukmacherskie

W trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw Europy 2024 w grupie E, reprezentacje Ukrainy i Belgii zmierzą się w meczu decydującym o awansie do 1/8 finału. W środę (26 czerwca) obie drużyny będą walczyć o cenne punkty w Stuttgarcie, które mogą zapewnić im miejsce w fazie pucharowej turnieju. Podopieczni Serhija Rebrowa rozpoczęli Euro od klęski z Rumunią (0:3), lecz zdołali się podnieść w kolejnej serii gier ze Słowacją (2:1). Teraz mają nadzieję na triumf z Belgią.

Belgia prowadzona przez Domenico Tedesco była wskazywana jako czarny koń turnieju. Po przegranej ze Słowacją (1:0) i zwycięstwie nad Rumunią (2:0) mają trzy punkty i zajmują drugie miejsce w tabeli. Moim zdaniem Czerwone Diabły tym razem nie zawiodą swoich kibiców i pokonają ambitnych piłkarzy z Ukrainy. Mój typ: wygrana Belgii

LVbet KURS 200 wygrana Belgii Zagraj w LVBET!

Kurs 200 na zwycięzcę meczu Ukraina – Belgia

LVBET przygotował na ten mecz specjalną promocję, która pozwala postawić zakład na jego zwycięzcę po kursie 200.00. Promocja obowiązuje przy stawce 1 zł. Dzięki temu możesz zgarnąć aż 200 zł. Co trzeba zrobić?

Dokonaj rejestracji konta w LVBET z kodem promocyjnym GOAL Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 20 zł Postaw za dokładnie 1 zł zakład pojedynczy na zwycięstwo Ukrainy lub Belgii w poniedziałkowym meczu Mistrzostw Europy Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, LVBET policzy Twoją wygraną po kursie 200 Otrzymany w ramach tej promocji bonus podlega obrotowi przed wypłatą. Szczegóły znajdziesz w regulaminie oferty

Ukraina – Belgia, typ kibiców

Euro 2024 – grupa E. 3. kolejka Kto wygra? UKRAINA 0% BĘDZIE REMIS 0% BELGIA 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: UKRAINA

BĘDZIE REMIS

BELGIA

Ukraina – Belgia, ostatnie wyniki

Pomimo wpadki na otwarcie turnieju ze Słowacją (0:1), Belgowie pokazali swoją klasę w meczu z Rumunią (2:0), gdzie dzięki bramkom Youriego Tielemansa i Kevina De Bruyne odnieśli przekonujące zwycięstwo. Drużyna Tedesco jest zmotywowana i gotowa, żeby zrekompensować swoim kibicom stratę punktów w pierwszym meczu. Spotkanie z Ukrainą będzie kluczowe dla ich dalszych losów na Euro. Belgowie będą musieli stawić czoła zdyscyplinowanej defensywie rywali i skutecznie przeprowadzać swoje ofensywne akcje.

Kibice Ukrainy liczą na kolejny udany występ swojej drużyny. Mimo trudności, jakie ekipa Rebrowa napotkała na początku turnieju z Rumunią (0:3), pokazała ze Słowacją (2:1), że potrafi walczyć i odnosić zwycięstwa. Gole dla naszych wschodnich sąsiadów strzelili Mykoła Szaparenko i Roman Jaremczuk. Spotkanie w środę będzie prawdziwym testem ich umiejętności i determinacji.

Ukraina – Belgia, historia i bilans

W nadchodzącym meczu Euro 2024, reprezentacje Ukrainy i Belgii zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Do tej pory obie drużyny nie miały okazji spotkać się w żadnym oficjalnym meczu, co dodaje dodatkowego smaku temu ważnemu spotkaniu w fazie grupowej turnieju. Drużyny narodowe będą miały okazję zapisać nowy rozdział na kartach historii.

Ukraina – Belgia, kursy bukmacherskie

Wynik meczu Ukraina – Belgia można obstawić u legalnego bukmachera LVBET. Bukmacherzy zauważają, że to zespół Belgii przystąpi do kluczowego starcia fazy grupowej Euro 2024 w roli zdecydowanego faworyta. Kurs na jej zwycięstwo w standardowej ofercie wynosi 1.67. W przypadku ewentualnego remisu kurs wynosi 4.05. Tymczasem jeśli twierdzisz, że trzy punkty trafią na konto Ukrainy, to taki kurs wyceniono na 5.15.

Warto jednak zwrócić także uwagę na promocję LVBET, czyli kurs 200 na wygraną Ukrainy lub Belgii. Z oferty można skorzystać zakładając konto w LVBET z kodem promocyjnym GOAL. Więcej informacji o tej promocji znajdziesz wyżej.

(1) (X) (2) 5.15 4.05 1.67 Zagraj w LVBET Kursy na mecz Chorwacja – Włochy. Aktualne na 12:42 23.06.2024

Ukraina – Belgia, sytuacja kadrowa

Domenico Tedesco musi zmierzyć się z problemami kadrowymi. W spotkaniu Belgii z Rumunią, nie mogli zagrać Axel Witsel i Thomas Meunier. Witsel zmaga się z kontuzją przywodziciela, natomiast Meunier ma problemy z udem. Niestety. Stan zdrowia obu zawodników nie uległ znaczącej poprawie, co sprawia, że ich występ w środowym meczu z Ukrainą jest praktycznie wykluczony. Dodatkowym problemem jest absencja Dodiego Lukebakio, który będzie musiał odbyć karę zawieszenia za nadmiar żółtych kartek.

Dobrą wiadomością dla ukraińskich kibiców jest fakt, że Witalij Mykolenko otrzymał zielone światło na powołanie do składu ze Słowacją. Obecność lewego obrońcy Evertonu zwiększa możliwości taktyczne drużyny. Wszyscy ukraińscy zawodnicy są w dobrej formie i gotowi do udziału w decydującym meczu z Belgią.

Ukraina – Belgia, przewidywane składy

Anatolij Trubin pokazał się z dobrej strony między słupkami w meczu ze Słowacją i wszystko wskazuje, że ponownie ma szansę na występ w bramce, a Andrij Łunin zasiądzie na ławce. Ołeksandr Zinczenko może zostać wykorzystany w linii pomocy, jeśli Rebrow uzna, że Witalij Mykolenko jest gotowy w pełni do rozpoczęcia meczu. Z kolei absencja Lukebakio otwiera drogę Leandro Trossardowi lub Johanowi Bakayoko do występu w ofensywie. Oczekuje się, że Arthur Theate wybiegnie w podstawowej jedenastce.

Ukraina Serhii Rebrov Belgia Domenico Tedesco Ukraina Serhii Rebrov 5-4-1 Przewidywany skład 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Belgia Domenico Tedesco Rezerwowi 1 Georgi Bushchan 2 Yukhym Konoplya 4 Maksym Taloverov 5 Serhiy Sydorchuk 6 Taras Stepanenko 7 Andriy Yarmolenko 8 Ruslan Malinovskyi 11 Artem Dovbyk 12 Anatolii Trubin 14 Georgiy Sudakov 17 Oleksandr Zinchenko 20 Oleksandr Zubkov 21 Valerii Bondar 25 Vladyslav Vanat 26 Bogdan Mykhaylichenko 2 Zeno Debast 11 Yannick Ferreira-Carrasco 12 Thomas Kaminski 13 Matz Sels 16 Aster Vranckx 17 Charles De Ketelaere 18 Orel Mangala 19 Johan Bakayoko 20 Loïs Openda 23 Arthur Vermeeren 25 Maxim De Cuyper

Ukraina – Belgia, transmisja meczu

Meczy pomiędzy Ukrainą a Belgią w ramach grupy E odbędzie się w Stuttgarcie już w najbliższą środę (26 czerwca) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji w kanale TVP Sport oraz w aplikacji i stronie internetowej sport.tvp.pl. Spotkanie skomentują prosto ze stadionu Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.