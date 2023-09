Ukraina – Anglia: typy, kursy, zapowiedź (09.09.2023)

Ukraina - Anglia: typy. We Wrocławiu w piątej kolejce eliminacji Euro 2024 Ukraina podejmie Anglię. Faworytem tego spotkania są goście, którzy pewnie zmierzają w stronę awansu. Gospodarze jeśli urwą choćby punkt, będzie to dla nich wielki sukces. Podpowiadamy typy na to spotkanie, prezentujemy najlepsze kursy bukmacherskie i zapraszamy na naszą zapowiedź.