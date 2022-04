Udinese – Inter: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2022)

Fot. Pressfocus Na zdjęciu: Udinese - Inter

Inter, podrażniony porażką z Bolonią, jedzie do Udine. To może być jednak niełatwy mecz dla Nerazzurrich, ponieważ ich rywale są ostatnio w całkiem niezłej dyspozycji.

Udinese – Inter, typy na mecz i przewidywania

Inter, chcąc odzyskać pozycję lidera, musi pokonać Udinese. Ale Nerazzurrim ostatnio dość ciężko gra się na wyjazdach. Wprawdzie w delegacji udało się w ostatnim czasie pokonać Juventus i Spezię, ale już pojedynków z Torino i Bolonią nie udało się wygrać. Gospodarze natomiast grają ostatnio w kratkę. Przegrali z walczącą rozpaczliwie o utrzymanie Salernitaną, ale zdołali zwyciężyć Fiorentinę. Głównie jednak punktują z zespołami, które znajdują się w tabeli niżej niż oni. Dlatego faworytem meczu jest Inter. Nasz typ: wygrana Interu.

Udinese – Inter, sytuacja kadrowa

Ogromnym osłabieniem Udinese jest kontuzja najlepszego piłkarza, Portugalczyka Beto. Uraz leczy także Santurro, a Makengo pauzuje za kartki. W Interze zabraknie Alessandro Bastoniego (kontuzja) i Hakana Calhangolu (kartki). Niewiadomą jest natomiast występ Samira Handanovicia.

Udinese – Inter, ostatnie wyniki

Udinese czeka na wygraną z Interem od grudnia 2017 roku. Od tamtej pory nie udało się im pokonać Nerazzurrich, a tylko 2 mecze zdołali z nimi zremisować. W obu przypadkach wywalczyli punkt dzięki rezultatowi 0:0.

Udinese – Inter, kursy

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Inter.

Oferta dla nowych klientów od Superbet

Ten mecz możesz obstawiać w Superbet zakłady bukmacherskie. Bukmacher ten oferuje tydzień bez ryzyka do 1300 zł (cashback) i do 200 zł bonusu na start dla nowych klientów. Czytelnicy naszego serwisu otrzymają też freebet o wartości 34 zł. Można też odebrać dodatkowy bonus 20 zł za pobranie aplikacji Superbet. To łącznie 1554 zł w bonusach!Taki pakiet promocyjny otrzymasz tylko jeśli przy rejestracji podasz Superbet kod promocyjny GOAL.

Warto też skorzystać z promocji Super Przewaga. Jeśli wytypowana przez Ciebie drużyna osiągnie w dowolnym momencie spotkania dwa gole przewagi – niezależnie od wyniku końcowego, Superbet rozliczy Twój zakład jako wygrany. Szczegóły na stronie bukmachera.

Udinese – Inter, przewidywane składy

Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Martinez, Dzeko

Udinese – Inter, transmisja meczu

Spotkanie rozpocznie się 1 maja (niedziela) o godz. 18:00. Transmisja na Eleven Sports 1.