Turcja – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (29.03.2022)

Turcja – Włochy to mecz towarzyski, który odbędzie się we wtorek wieczorem. Niewykluczone, że to ostatnie spotkanie w roli selekcjonera Squadra Azzurra dla Roberto Manciniego. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Konya Buyuksehir Stadyumu Mecz towarzyski Turcja Włochy 4.15 3.50 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 marca 2022 15:00 .

Turcja – Włochy, typy na mecz i przewidywania

Obie drużyny przystąpią do wtorkowej batalii w minorowych nastrojach. Tak naprawdę po ostatnich meczach zawodnikom obu ekip nie jest łatwo. Aczkolwiek w związku ze scentralizowaną sprzedażą praw telewizyjnych trzeba wypełnić warunki umów, stąd Turcja zmierzy się z reprezentacją Włoch. Nie spodziewamy się jednak emocji w tym boju, a także wielu goli. W każdym razie stawiamy na skromną wiktorię ekipy Roberto Manciniego. Nasz typ: wygrana Włochów 1:0.

Turcja – Włochy, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy pod znakiem zapytania stoi występ Buraka Yilmaza. Z kolei Squadra Azzurra będzie osłabiona brakiem przede wszystkim takich zawodników jak Luiz Felipe i Giovanni Di Lorenzo. Ponadto wyłączeni z gry z różnych powodów mogą być: Ciro Immobile, Gianluca Mancini, Marco Verratti, czy Domenico Berardi.

Turcja – Włochy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Turcji w pięciu ostatnich meczach zaliczyła trzy zwycięstwa, remis i porażkę. Kilka dni temu najbliższy rywal Włoch uległ Portugalii (1:3). Wcześniej natomiast pokonał Czarnogórę (2:1), Gibraltar (6:0) i Łotwę (2:1).

Aktualni mistrzowie Europy mają natomiast za sobą nieszczęsną wpadkę z Macedonią Północną (0:1). Tym samym reprezentacja Włoch po raz drugi z rzędu nie zagra na mistrzostwach świata. Ogólnie Squadra Azzurra jest bez wygranej od trzech meczów.

Turcja – Włochy, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą na Euro 2020. W tym boju reprezentacja Włoch wygrała 3:0. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między obiema drużynami dwa razy górą była Squadra Azzurra i dwa starcia zakończyły się remisami (1:1 i 1:1).

Turcja – Włochy, kursy bukmacherskie

Kurs na zwycięstwo zespołu Roberto Manciniego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,95. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 234 zł.

Turcja – Włochy, przewidywane składy

Turcja: Cakir – Soyuncu, Demiral, Kabak, Kutlu, Kokcu, Calhanoglu, Celik, Akturkoglu, Under, Unal

Włochy: Sirigu – Biraghi, Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Pellegrini, Tonalli, Barella, Zaccagni, Zaniolo, Belotti.

Turcja – Włochy, transmisja meczu

Mecz Turcja – Włochy będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 5 PPV. Potyczka zacznie się we wtorek o godzinie 20:45.

