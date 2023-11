Toulouse - Liverpool: typy, kursy zapowiedź. W meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Europy Liverpool na wyjeździe zmierzy się z Toulouse. The Reds są już o włos od zapewnienia sobie awansu do rundy pucharowej. Początek meczu o godzinie 18:45.

IMAGO / Zac Goodwin Na zdjęciu: Mohamed Salah

Toulouse Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 18:49 .

Toulouse – Liverpool, typy i przewidywania

Nic nie przemawia w tym pojedynku za Tuluzą. Po stronie Liverpoolu jest forma z ostatnich tygodni, lepsza jakość piłkarska czy bilans bezpośrednich starć. Gospodarzy być może stać na zdobycie jednego gola, ale wywalczenie remisu będzie już sukcesem. Liverpool w trzech meczach tegorocznej edycji Ligi Europy zdobył już dziesięć goli, w tym aż pięć właśnie w pierwszym meczu z Toulouse FC. W czwartek z pewnością dołoży kilka goli. Mój typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Toulouse – Liverpool, ostatnie wyniki

Toulouse nie wygrała żadnego z ostatnich pięciu meczów, a obecnie notuje serię trzech porażek z rzędu z Liverpoolem w Lidze Europy oraz Le Havre i Montpellier w Ligue 1. Na arenie międzynarodowej Francuzi radzą sobie jednak całkiem nieźle i w trzech meczach zgromadzili cztery oczka. The Reds są z kolei liderem tabeli grupy E z kompletem wygranych. W Premier League zajmują trzecie miejsce, a bilans ostatnich pięciu spotkań to cztery wygrane i jeden remis.

Toulouse – Liverpool, historia

Przed dwoma tygodniami Liverpool rozbił Tuluzę na Anfield Road aż 5:1 w meczu 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Wcześniej obie ekipy mierzyły się w 2007 roku w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. The Reds wygrali dwukrotnie: 4:0 i 1:0.

Toulouse – Liverpool, kursy bukmacherskie

Toulouse – Liverpool, kto wygra

Toulouse – Liverpool, przewidywane składy

Toulouse Carles Martínez 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Thomas Himeur 10 Ibrahim Cissoko 11 César Gelabert 12 Warren Kamanzi 13 Christian Mawissa Elebi 14 Yanis Begraoui 19 Frank Magri 21 Mamady Bangré 22 Naatan Skyttä 25 Kévin Keben Biakolo 30 Álex Domínguez 40 Justin Lacombe 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 7 Luis Díaz 18 Cody Gakpo 19 Harvey Elliot 32 Joel Matip 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah

Toulouse – Liverpool, transmisja meczu

Czwartkowy pojedynek Toulouse z Liverpoolem nie będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Mecz można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay po wcześniejszym wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

