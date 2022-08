Tottenham – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Tottenham – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym meczu 3. kolejki angielskiej Premier League Tottenham podejmie przed własną publicznością Wolverhampton. Faworyt tego spotkania może być tylko jeden, a każda strata punktów przez zespół Kogutów w tym pojedynku będzie traktowano jako niespodzianka. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 13:30.

Tottenham – Wolverhampton, typy i przewidywania

Tottenham uratował punkt w hitowym starciu z Chelsea w zeszły weekend i dzięki triumfie w pierwszej kolejce mają na swoim koncie cztery punkty w tabeli. Spurs przegrali jednak trzy z czterech spotkań u siebie z Wolverhampton po powrocie Wilków do Premier League, którzy w ubiegły weekend wyszarpali punkt w meczu z Fulham, dzięki obronionemu rzutowi karnemu w ostatnich minutach spotkania. Jednak w lidze nie potrafią wygrać od 2 kwietnia i pojedynku z Aston Villą. Mimo nie najlepszych wyników w bezpośrednich rywalizacjach w ostatnim czasie, Tottenham powinien bez większych problemów sięgnąć po komplet punktów w sobotnim meczu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Tottenham – Wolverhampton, sytuacja kadrowa

Tottenham będzie musiał poradzić sobie bez Skippa oraz Romero, którzy jednak powinni wrócić do gry jeszcze w sierpniu. Lenglet z powodu drobnego urazu przegapił mecz z Chelsea, bowiem Koguty nie chciały ryzykować pogorszenia się urazu, ale w sobotę powinien już być dostępny. Ivan Perisic może zacząć mecz w pierwszym składzie w miejsce Ryana Sessegnona po lewej stronie, co może być jedyną zmianą Tottenhamu w porównaniu do pojedynku z The Blues. Z kolei Bruno Lage w meczu ze Spurs będzie musiał sobie poradzić bez Chiquinho i Raula Jimeneza, natomiast występ Joao Moutinho jest wątpliwy. Goncalo Guedes, może rozpocząć od pierwszej minuty na środku ataku w miejsce Hwanga Hee-Chana, co może być jedyną zmianą Wilków po remisie z Fulham. Matheus Nunes prawdopodobnie znajdzie się na ławce rezerwowych.

Tottenham – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Tottenham udanie rozpoczął sezon od zwycięstwa z Southampton 4:1. W drugiej kolejce Spurs uratowali cenny remis w końcówce spotkania z Chelsea. W meczach sparingowych Koguty prezentowały się całkiem dobrze wygrywając dwa pojedynki z czterech, jeden remisując i przegrywając tylko z Romą.

Wolverhampton w lidze nie potrafi wygrać od kwietnia. Z dziewięciu spotkań przegrali sześć i trzy zremisowali. Obecne rozgrywki Wilki rozpoczęły od porażki z Leeds, a w drugiej kolejce zremisowali bezbramkowo z Fulham. Z jednym punktem zajmują czternastą lokatę w ligowej tabeli.

Tottenham – Wolverhampton, historia

W poprzednim sezonie Tottenham przegrał przed własną publicznością z Wilkami 0:2. Koguty wygrały za to na wyjeździe 1:0. Obie drużyny rywalizowały także w 1/16 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Po 120 minutach gry był remis 2:2, a rzuty karne wygrali podopieczni Antonio Conte. Ostatnie pięć spotkań to dwa zwycięstwa Spurs, dwa remisy i jeden triumf Wilków.

Tottenham – Wolverhampton, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według bukmacherów jest Tottenham. Kursy na zwycięstwo Kogutów wynoszą około 1,40. Znacznie wyższe kursy są na remis oraz zwycięstwo gości. Typy na triumf Wolverhampton oscylują wokół 8,00, z kolei kursy na podział punktów wynoszą około 5,00.

Tottenham – Wolverhampton, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Royal, Bentancur, Hojbjerg, Perisić, Kulusevski, Kane, Son

Wolverhampton: Sa, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Neves, Dendonckner, Gibbs-White, Podence, Neto, Guedes

Tottenham – Wolverhampton, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Premier League Tottenham – Wolverhampton będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie lub aplikacji mobilnej. Dostęp do wybranych spotkań ligi angielskiej mają również abonenci telewizji CANAL+. Początek spotkania w sobotę, 20 sierpnia, o godzinie 13:30.

