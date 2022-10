Tottenham – Sporting Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham – Sporting: typy, kursy, zapowiedź. Tottenham podejmie przed własną publicznością Sporting Lizbona w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Spurs przewodzą w grupie D, jednak nad ostatnim Eintrachtem mają tylko trzy punkty przewagi. Tutaj każda wygrana i przegrana może mocno przetasować układ tabeli. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Tottenham Hotspur Stadium Liga Mistrzów, gr. D Tottenham Sporting Lizbona 1.50 4.75 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 20:06 .

Tottenham – Sporting, typy i przewidywania

Tottenham złapał zadyszkę w ostatnim tygodniu przegrywając dwa spotkania z rzędu w Premier League. Koguty zajmują pierwsze miejsce w grupie i ewentualna wygrana da im awans do kolejnej rundy. Sporting jest w mieszanej formie przegrywając cztery i wygrywając trzy z ostatnich siedmiu pojedynków. Dwie z tych porażek ponieśli w meczach wyjazdowych, co nie stawia ich w dobrym świetle przed meczem w Londynie. Warto jednak zaznaczyć, że pierwszy meczu obu drużyn w fazie grupowej zakończył się wygraną Portugalczyków. Goście zmagają się jednak z kilkoma problemami w defensywie, co Tottenham powinien wykorzystać. Nasz typ: zwycięstwo Tottenhamu.

Tottenham – Sporting, sytuacja kadrowa

Tottenham będzie musiał sobie poradzić w tym pojedynku bez Kulusevskiego, Richarlisona oraz Tangangi. Występ Romero i Hojbjerga stoi pod znakiem zapytania, choć obaj powinni znaleźć się w wyjściowej jedenastce. Luis Neto, Sebastian Coates i Daniel Braganca to straty po stronie Sportingu Lizbona z powodu kontuzji. Esgaio i Potem z kolei nie wystąpią z powodu zawieszenia za kartki.

Tottenham – Sporting, ostatnie wyniki

Tottenham przystąpi do tego pojedynku po dwóch porażkach w Premier League. Spurs w ciągu pięciu dni przegrali najpierw z Manchesterem United, a następnie z Newcastle United. Wcześniej zanotowali jednak trzy zwycięstwa z rzędu z Evertonem, Brighton i Eintrachtem. Są liderem grupy D Ligi Mistrzów i zajmują trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Sporting przegrał trzy z ostatnich pięciu spotkań, w tym dwukrotnie z Marsylią w Lidze Mistrzów. Portugalczycy zajmują trzecie miejsce w grupie Ligi Mistrzów tracąc punkt do Tottenhamu oraz mając tyle samo oczek, co zespół z Ligue 1. W rozgrywkach krajowych zajmują czwarte miejsce ze stratą dziewięciu punktów do prowadzącej Benfiki. W miniony weekend w lidze portugalskiej ograli Casa Pia 3:1.

Tottenham – Sporting, historia

13 września Sporting pokonał na własnym obiekcie Tottenham 2:0 w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Obie ekipy spotkały się także w 2010 roku w meczu towarzyskim. Tamten pojedynek zakończył się remisem 2:2.

Tottenham – Sporting, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Tottenham. Typy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą około 1,47. Znacznie wyższe kursy są na remis w tym pojedynku i oscylują wokół 4,75. Najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Sportingu.

Tottenham – Sporting, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Bentancur, Perisić, Kane, Son

Sporting: Adan, Reis, Marsa, Inacio, Porro, Ugarte, Morita, Santos, Trincao, Paulinho, Edwards

Tottenham – Sporting, transmisja meczu

Mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Tottenhamem i Sportingiem transmitowany będzie na antenie Polsat Sport Premium 4. Pojedynek ten będzie dostępny również online w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł, natomiast wykupując abonament na sześć miesięcy z góry możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych! W takim wypadku zapłacisz jedynie 288 zł zamiast 384 zł.

