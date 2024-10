Tottenham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

Tottenham – Manchester City, typy i przewidywania

Środowe spotkanie odbędzie się w ramach Pucharu Ligi Angielskiej. Nie należy się zatem spodziewać najmocniejszych składów po obu stronach. To z jednej strony szansa dla Tottenhamu, który liczy na sprawienie niespodzianki i awans do ćwierćfinału. Według mnie większe szanse ma na to jednak Manchester City, który spisuje się dobrze w bezpośrednich konfrontacjach z Tottenhamem. Stąd spodziewam się, że faworyzowana ekipa Pepa Guardioli wywalczy awans do ćwierćfinału. Mój typ: wygrana Manchesteru City.

Tottenham – Manchester City, ostatnie wyniki

Nie takiego początku sezonu w Premier League oczekiwał Tottenham. Zespól ten znajduje się na ósmej pozycji. Różnice punktowe nie są jeszcze duże, ale londyńczycy i tak mają czego żałować. W lidze przegrali oni bowiem już cztery mecze, przez co legitymują się bilansem 4-1-4. Lepiej jest w Lidze Europy, gdzie Tottenham ma komplet dziewięciu punktów.

Klasowe drużyny cechuje między innymi to, że nie tracą one punktów w meczach z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Manchester City nie miał w październiku wymagającego terminarza. Mistrz Anglii wykorzystał ten fakt do maksimum, ponieważ wygrał dwa spotkania w Lidze Mistrzów oraz trzy w Premier League.

Tottenham – Manchester City, historia

Od początku ubiegłego roku mogliśmy obserwować już pięć meczów między Tottenhamem a Manchesterem City. Bilans tych spotkań jest bezlitosny dla londyńczyków, którzy wygrali zaledwie raz (1:0 u siebie). Aktualny mistrz Anglii pozwolił sobie tylko na jeden remis, a pozostałe trzy potyczki rozstrzygnął na swoją korzyść.

Tottenham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w pełni przekonani, który klub jest faworytem do znalezienia się w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Minimalnie większe szanse ma Manchester City. Triumf mistrza Anglii wyceniono na około 2.45. Tymczasem kurs na wygraną londyńczyków wynosi 2.55. Współczynnik na remis waha się w graniach 3.45-3.65. Przy okazji tego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Tottenham – Manchester City, kto wygra?

Tottenham – Manchester City, przewidywane składy

Tottenham: Forster; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bentancur, Maddison; Werner, Johnson, Richarlison

Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Braithwaite, Ake; O’Reilly; Savio, McAtee, Gundogan, Nunes; Foden

Tottenham – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie Tottenham – Manchester City będzie można obejrzeć wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Początek rywalizacji w najciekawszym meczu 1/8 finału Pucharu Angielskiej już w środę 30 października o godzinie 21:15. Mecz na Tottenham Hotspur Stadium skomentują Mateusz Juza i Michał Gutka.

