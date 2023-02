Tottenham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2023)

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Tottenham – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź. Przed nami kolejny wielki hit Premier League i zdecydowanie najciekawszy pojedynek tej serii gier. Tottenham w niedzielę podejmie Manchester City. Gospodarze walczą o przyszłoroczną edycję Ligi Mistrzów, a goście o mistrzostwo. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Początek meczu o godzinie 17:30.

Tottenham – Manchester City, typy i przewidywania

Faworytem spotkania jest Manchester City. Tottenham w ostatnim czasie nie poradził sobie w dwóch meczach z trudnymi rywalami przegrywając styczniowe starcia z City i Arsenalem. Obywatele z kolei po chwilowym kryzysie w styczniu wrócili do znakomitej formy i notują obecnie trzy wygrane z rzędu. Ponadto zespół Guardioli nie może pozwolić sobie na stratę punktów, jeśli marzy o dogonieniu Kanonierów. Spodziewamy się, że Koguty postawią rywalom z Manchesteru trudne warunki, ale trzy punkty dopisze sobie zespół z Etihad Stadium. Nasz typ: wygrana Manchesteru City.

Tottenham – Manchester City, sytuacja kadrowa

Lucas Moura i Pape Sarr to jedyne potwierdzone absencje w zespole Tottenhamu. Natomiast występ Richarlisona jest niepewny i prawdopodobnie decyzje w jego przypadku zapadną dopiero w dniu meczowym. Pedro Porro dołączył do Kogutów w ostatnim dniu okienka transferowego i wydaje się, że jego szanse na grę od pierwszej minuty są znikome, choć niewykluczony jest debiut po przerwie.

Manchester City będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Johna Stonesa, dlatego Guardiola najpewniej zdecyduje się na trzyosobowy blok obronny. Występ Phila Fodena jest niepewny, ale poza tą dwójką menedżer The Citizens ma wszystkich zawodników do dyspozycji. Przypomnijmy, że z drużyną pożegnał się niedawno Joao Cancelo, który trafił do Bayernu Monachium.

Tottenham – Manchester City, ostatnie wyniki

Tottenham jest bezkompromisowy w roku 2023. Na swoim koncie ma cztery wygrane i trzy porażki. Koguty w ostatnim meczu wygrały z Preston i awansowały do kolejnej rundy Pucharu Anglii. W ostatnim meczu ligowym również zwyciężyły pokonując Fulham. Wcześniej Spurs przytrafiły się jednak dwie porażki z Arsenalem oraz Manchesterem City. Zajmują piąte miejsce w tabeli Premier League.

Manchester City w ostatnim meczu pokonał Arsenal i podobnie jak Spurs awansował do kolejnej rundy Pucharu Anglii. Obywatele podobnie, jak swój najbliższy rywal są też w nowym roku bezkompromisowi mając na swoim koncie pięć wygranych w tym dwie z Chelsea, oraz dwie porażki z Southampton oraz Manchesterem United. City tracą pięć punktów do liderującego Arsenalu.

Tottenham – Manchester City, historia

Obie drużyny spotkały się całkiem niedawno, bo 19 stycznia w zaległym meczu 7.kolejki Premier League. Ten pojedynek skończył się na korzyść Manchesteru City, który wygrał 4:2. Siedem ostatnich spotkań Tottenhamu z drużyną Guardioli przyniosło rozstrzygnięcie w postaci czterech wygranych Kogutów i trzech Obywateli. Ostatni remis padł w 2019 roku.

Tottenham – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem polskich bukmacherów faworytem tego spotkania jest Manchester City. Kursy na zwycięstwo The Citizens wynoszą około 1,75. Dla porównania kursy na wygraną Tottenhamu są znacznie wyższe i oscylują wokół 4,40. Przy tej okazji serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty Superbet i odebrania bonusu powitalnego z kodem Goal.

Tottenham – Manchester City, kto wygra

Tottenham – Manchester City, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Lenglet, Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisić, Kulusevski, Son, Kane.

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Mahrez, Lewis, Rodri, Grealish, Gundogan, De Bruyne, Haaland.

Tottenham – Manchester City, transmisja meczu

Mecz 22. kolejki Premier League pomiędzy Tottenhamem i Manchesterem City nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można śledzić jedynie online na platformie Viaplay.pl. Aby uzyskać dostęp do tego hitu należy uprzednio wykupić odpowiedni abonament.

