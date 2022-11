Tottenham – Leeds: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham – Leeds to potyczka w ramach 16. kolejki rozgrywek Premier League. Według kursów firm bukmacherskich, zdecydowanie więcej do powiedzenia powinni mieć tutaj gracze Spurs. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki, w której można znaleźć między innymi nasz typ, czy bieżące kursy.

Tottenham Hotspur Stadium Premier League Tottenham Leeds 1.66 4.40 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 listopada 2022 15:04 .

Tottenham – Leeds: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze poradzą sobie w derbowym spotkaniu i wygrają z Pawiami. Zawodnicy Tottenhamu są zdecydowanie wyżej w ligowej tabeli. Poza tym podopieczni Antonio Conte mają ogólnie dobre wyniki biorąc pod uwagę spotkania na swoim stadionie. W tym sezonie gospodarze rywalizowali u siebie już siedem razy i w sumie zdobyli 15 punktów. Natomiast goście przywieźli z delegacji jedynie cztery oczka.

Tottenham – Leeds: sytuacja kadrowa

W ekipie z Londynu problemy zdrowotne ma dwóch graczy. Są to Cristian Romero i Son Heung-Min. Po stronie Pawi nie zagrają Stuart Dallas, Luis Sinisterra, Archie Gray, Adam Forshaw i Patrick Bamford (urazy).

Tottenham – Leeds: ostatnie wyniki

Zawodnicy zespołu z Londynu w poprzedniej kolejce ligowej przegrali na swoim stadionie z Liverpoolem 1:2. Jedynego gola dla Kogutów zdobył Harry Kane. Aktualnie zawodnicy Tottenhamu zajmują czwarte miejsce w tabeli – 26 punktów. Rywale są na 12. lokacie. W całym sezonie piłkarze Leeds United zdobyli 15 oczek. Ostatnio pokonali po szalonym spotkaniu Bournemouth 4:3. Przeciwnicy prowadzili w tamtej potyczce już 3:1, ale ostatecznie nie zdobyli… nawet jednego oczka.

Tottenham – Leeds: historia

Poprzednia kompania (2021/22) przyniosła nam dwa spotkania pomiędzy tymi zespołami. Pod koniec listopada minionego roku kalendarzowego zawodnicy z Londynu wygrali na swoim stadionie z Pawiami 2:1. W rewanżu dominacja Kogutów była jeszcze bardziej widoczna. Finalnie zawodnicy Tottenhamu triumfowali w delegacji aż 4:0. Czy tym razem piłkarze Leeds United pokuszą się o sprawienie niespodzianki?

Tottenham – Leeds: kursy bukmacherskie

Faworytami internetowych bukmacherów są tutaj (i to wyraźnie) gracze Tottenhamu Hotspur.

Tottenham – Leeds: przewidywane składy

Tottenham: Lloris – Dier, Lenglet, Davies – Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisić – Kulusevski, Kane, Richarlison

Leeds: Meslier – Kristensen, Koch, Cooper, Struijk – Adams, Roca – Harrison, Aaronson, Summerville – Rodrigo

Tottenham – Leeds: transmisja

Spotkanie Premier League Tottenham – Leeds będzie transmitowane na Viaplay. Początek o 16:00.