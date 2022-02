Pressfocus Na zdjęciu: Armando Broja

W 24. kolejce Premier League zagrają kluby, które wywalczyły ostatnio awans do 1/8 finału Pucharu Anglii. Tottenham podejmie u siebie Southampton. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią tego meczu. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji spotkania.

Tottenham Hotspur – Southampton FC, typy i przewidywania

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i są przekonani o tym, że zespół Antonio Conte sięgnie po pełną pulę. To wielce prawdopodobne z racji na potencjał kadrowy londyńczyków. Southampton nie jest jednak drużyną do bicia i potrafi przeciwstawić się nawet mistrzowi Anglii, o czym przekonaliśmy się w minionej serii gier. W związku z tym naszym zdaniem najbezpieczniej jest postawić na gola dla obu ekip. Taki scenariusz miał miejsce w sześciu z dziesięciu ostatnich domowych spotkań Tottenhamu.

Tottenham Hotspur – Southampton FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Tottenhamu w miniony weekend mieli powody do radości. Koguty wywalczyły bowiem awans do 1/8 finału Pucharu Anglii po domowym zwycięstwie z Brighton. Było to miłe doświadczenie dla zawodników Antonio Conte, którzy przed niedawną przerwą reprezentacyjną musieli uznać wyższość Chelsea w derbach Londynu.

Zobacz także: tabela Premier League

Pucharowa batalia zakończyła się szczęśliwie także dla Southampton. Święci musieli jednak mocno natrudzić się, że aby wywalczyć przepustkę do najlepszej szesnastki Pucharu Anglii. Drużyna, którą dowodzi Ralph Hasenhuttl, potrzebowała dogrywki, aby rozprawić się z niżej notowanym Coventry na własnym stadionie. Zanim rozpoczęła się przerwa na mecze kadry, Southampton zatrzymało u siebie Manchester City (1:1).

Tottenham Hotspur – Southampton FC, historia

Kluby te grały ze sobą 96 razy. Zdecydowanie lepsze wspomnienia z tych konfrontacji mają sympatycy Tottenhamu. Ich ulubieńcy rozstrzygnęli na swoją korzyść 46 meczów. 28-krotnie triumfowało natomiast Southampton. 22 razy zdarzył się remis.

Tottenham Hotspur – Southampton FC, kursy bukmacherów

Tottenham Hotspur – Southampton FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 9 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi David Coote. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Przejdź na stronę STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.