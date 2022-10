Tottenham – Eintracht: typy, kursy, zapowiedź (12.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Tottenham – Eintracht: typy, kursy, zapowiedź. Sytuacja w tabeli grupy D Ligi Mistrzów jest bardzo wyrównana, dlatego każde zwycięstwo lub porażka może mocno przybliżyć lub oddalić obie ekipy od awansu do kolejnej rundy. Przed tygodniem padł bezbramkowy remis. Czy tym razem któraś z drużyn zdoła przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść? Początek meczu o godzinie 21:00.

Tottenham Hotspur Stadium Liga Mistrzów, gr. D Tottenham Eintracht Frankfurt 1.53 4.60 6.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2022 10:32 .

Tottenham – Eintracht, typy i przewidywania

Tottenham wygrał dopiero swój drugi mecz z ostatnich pięciu pojedynków w sobotę, pokonując Brighton 1:0. Spurs w tym sezonie jednak za każdym razem dominowały w spotkaniach domowych, wygrywając wszystkie pięć meczów na własnym obiekcie. Eintracht Frankfurt zakończył serię czterech meczów bez porażki w weekend, przegrywając z Bochum 0:3. Wcześniej przed tą porażką mieli przyzwoity bilans wyjazdowy wygrywając trzy i remisując jedno z poprzednich czterech meczów rozgrywanych na obcych stadionach. Remis był prawdopodobnie uczciwym wynikiem między tymi dwoma zespołami w zeszłym tygodniu, ale wszystko inne niż wygrana Kogutów w środę byłaby jednak niespodzianką. Nasz typ: zwycięstwo Tottenhamu.

Tottenham – Eintracht, sytuacja kadrowa

Lucas Moura, Japhet Tanganga i Dejan Kulusevski to zawodnicy, z których nie będzie mógł skorzystać Antonio Conte. Media przewidują, ze od pierwszej minuty zagra Emerson Royal, który nie będzie mógł wystąpić w kolejnym meczu ligowym ze względu na zawieszenie. Włoski szkoleniowiec może zdecydować się na powrót do ustawienia 3-4-3 lub pozostać przy zestawieniu z pojedynku z Brighton 3-5-2. Jerome Onguene, Almamy Toure i Aurelio Buta to gracze, którzy z powodu urazów nie będą mogli zagrać w zespole Eintrachtu. Do składu wraca natomiast Randal Kolo Muani, który nie mógł wystąpić w ostatniej kolejce Bundesligi z powodu zawieszenia.

Tottenham – Eintracht, ostatnie wyniki

Tottenham świetnie spisuje się przed własną publicznością, jednak w meczach wyjazdowych już tak dobrze nie jest. Koguty wygrały tylko dwa z ostatnich pięciu pojedynków (Brighton, Leicester). Również dwukrotnie ponieśli porażkę w starciach z Arsenalem i Sportingiem, a ponadto przed tygodniem zremisowali z Eintrachtem. W grupie Ligi Mistrzów zajmują drugie miejsce z taką samą ilością punktów, co ekipa z Bundesligi, a ostatnia Marsylia ma tylko punkt straty.

Eintracht to dopiero ósmy zespół Bundesligi w tym sezonie ze stratą sześciu punktów do liderującego Unionu Berlin. W ostatnich pięciu spotkaniach wygrali aż trzykrotnie (Marsylia, Stuttgart oraz Union), jednak obecnie pozostają od dwóch meczów bez zwycięstwa: remis z Tottenhamem i porażka z Bochum.

Tottenham – Eintracht, historia

Obie ekipy mierzyły się tylko raz w bezpośrednim pojedynku. Przed tygodniem we Frankfurcie padł bezbramkowy remis.

Tottenham – Eintracht, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest Tottenham. Kursy na zwycięstwo Spurs wynoszą około 1,52. Dużo wyższe kursy są na remis w tym pojedynku i oscylują wokół 4,60. Według polskich bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest wygrana Eintrachtu Frankfurt.

Tottenham – Eintracht, przewidywane składy

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Lenglet, Royal, Hojbjerg, Bentancur, Perisić, Son, Richarlison, Kane.

Eintracht: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Jakić, Rode, Sow, Knauff, Lindstrom, Kamada, Muani.

Tottenham – Eintracht, transmisja meczu

Środowy mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Tottenhamem a Eintrachtem będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 4. Mecz możecie również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online, dzięki której będziecie mieli dostęp do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium wynosi 64 zł. Jednak przy tej okazji serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, dzięki której zaoszczędzicie aż 144 zł. Korzystając z naszej promocji i wykupując 6-miesięczny abonament z góry zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł.

