Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar to jeden z ciekawszych czwartkowych meczów trzeciej kolejki Ligi Europy. rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00. Faworytem są gospodarze.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

Tottenham – Alkmaar: typy bukmacherskie

Trzy punkty przed czwartkową potyczką dzielą Tottenham Hotspur i Alkmaar w tabeli Ligi Europy. Jednocześnie ekipa z Premier League jest dzisiaj na dobrej drodze do tego, aby awansować do 1/8 finału rozgrywek. Z kolei przedstawiciel Eredivisie ma nadzieję, że nie zakończy zmagań na fazie ligowej. Ciekawe przed startem rywalizacji jest to, że holenderska drużyna strzeliła pierwsza gola w 10 z ostatnich 15 spotkań. Można przemyśleć takie rozwiązanie przy okazji tworzenia kuponu na czwartek. Mój typ: Alkmaar pierwsze strzeli – TAK.

Tottenham – Alkmaar: ostatnie wyniki

Zespół z Londynu w tej kampanii plasuje się jak na razie na siódmej pozycji w lidze angielskiej, mając 13 punktów na koncie. Do czwartkowej potyczki Tottenham podejdzie po wygranych derbach z West Hamem United (4:1).

Tymczasem w Lidze Europy londyńczycy są jak na razie bez porażki. Rozegrali w tych rozgrywkach dwa mecze w tym sezonie, pozostawiając w pokonanym polu kolejno: Karabach Agdam (3:0) i Ferencvaros (2:1).

Holenderski zespół jest z kolei w dołku. Alkmaar ma na swoim koncie cztery z rzędu porażki. Jednocześnie w tabeli Eredivisie ekipa Maartena Martensa zadomowiła się na piątej pozycji z 16 oczkami. W trakcie minionego weekendu Alkmaar uległo PSV Eindhoven (1:2).

Tymczasem na europejskiej scenie zespół z Holandii wygrał w pierwszej kolejce z Elfsborgiem (3:2). Z kolei w drugiej serii gier Almaar musiał uznać wyższość Athletic Bilbao (0:2).

Tottenham – Alkmaar: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w europejskich pucharach po pierwszy w historii. Nigdy wcześniej nie miała miejsce tego typu batalia w rozgrywkach UEFA.

Tottenham – Alkmaar: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa widzą gospodarzy. Typ na wygraną Tottenhamu kształtuje się w wysokości 1.40-1.44. Remis oszacowano na 4.60-5.10. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Alkmaar wyceniono na 6.00-6.30.

Tottenham – Alkmaar, typ kibiców

Tottenham – Alkmaar, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić: Heung-min Son. Znacznie bardziej osłabiona będzie drużyna z Holandii. Nie będą mogli w niej zagrać: Sem Wetsreveld, Lewis Schouten, Wouter Goes, Leguincio Zeefulik, Bruno Martins Indi i David Moller Wolfe.

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach gospodarzy nie będzie mógł wystąpić: Heung-min Son. Znacznie bardziej osłabiona będzie drużyna z Holandii. Nie będą mogli w niej zagrać: Sem Wetsreveld, Lewis Schouten, Wouter Goes, Leguincio Zeefulik, Bruno Martins Indi i David Moller Wolfe.

Tottenham Ange Postecoglou Alkmaar Maarten Martens

Tottenham – Alkmaar, transmisja meczu

Czwartkowe starcie będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też w internecie. Transmisja z meczu Tottenham – Alkmaar zacznie się o godzinie 21:00 i będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 5 PPV. Ponadto rywalizację będzie można obejrzeć dzięki usłudze Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

