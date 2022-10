Torino – Milan: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Sandro Tonali

Torino – Milan: typy i kursy na mecz Serie A. W spotkaniu 12. kolejki włoskiej ekstraklasy do Turynu przyjedzie Milan, by zmierzyć się z tamtejszym Torino. Czy „Rossoneri” zbliżą się do Napoli w ligowej tabeli? Początek spotkania w niedzielę 30 października o godzinie 20:45.

Stadio Olimpico Grande Torino Serie A Torino AC Milan 3.70 3.40 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 21:57 .

Torino – Milan, typy i przewidywania

Milan ciągle trzyma się tuż za Napoli, które pozostaje liderem Serie A. Te zespoły przed 12. serią gier dzielą zaledwie trzy punkty. „Rossoneri” w ten weekend zmierzą się z ligowym średniakiem, czyli Torino. Drużyna z Mediolanu jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku według bukmacherów.

Podopieczni Stefano Piolego gonią liderujące Napoli i na pewno dadzą z siebie wszystko w starciu z „Bykami”. Co więcej, „Rossoneri” wygrali w 12 z ostatnich 15 meczów w Serie A. Nasz typ: wygrana Milanu.

Torino – Milan, sytuacja kadrowa

Drużyna z Turynu nie ma większych problemów kadrowych, a mediolańska ekipa cały czas zmaga się z plagą kontuzji. Stefano Pioli ponownie nie będzie mógł wystawić takich zawodników jak Ibrahimović, Calabria, Florenzi, Maignan, Saelemaekers czy Dest.

Torino – Milan, ostatnie wyniki

Milan nie zawodzi zarówno w Serie A, jak i w Lidze Mistrzów, gdzie po wysokim zwycięstwie nad Dinamem Zagrzeb (4:0) są już coraz bliżej awansu fazy pucharowej. „Rossoneri” wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów, a jedyna porażka to ta z Chelsea w Champions League (0:2). Torino w tym samym czasie we wszystkich rozgrywkach dwukrotnie zwyciężyło, dwa razy przegrało i raz zremisowało.

Torino – Milan, historia

Popularni „Rossoneri” z reguły bardzo dobrze czują się w pojedynkach z „Bykami”. Z pięciu ostatnich spotkań między tymi drużynami Milan wygrał cztery i padł jeden bezbramkowy remis. Podział punktów nastąpił w 32. kolejce poprzedniej kampanii Serie A.

Torino – Milan, kursy bukmacherskie

„Rossoneri” rzecz jasna są faworytem niedzielnego meczu w Turynie. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 2.10, a typ na zwycięstwo Torino to około 3.65. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.40. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Torino – Milan, przewidywane składy

Torino: Milinković-Savić, Lazaro, Aina, Schuurs, Buongiorno, Zima, Lukić, Miranchuk, Vlasić, Ricci, Pellegri

Milan: Tatarusanu, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kalulu, Bennacer, Diaz, Pobega, Rebić, Origi, Messias

Torino – Milan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 2, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na pół roku, to zapłacicie tylko 288 zł, a nie 384 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł. Początek meczu na Stadio Olimpico di Torino w niedzielę 30 października o godzinie 20:45.

