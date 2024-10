Termalica Bruk-Bet – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Karasek

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 10:38 .

Termalica – Znicz: typy bukmacherskie

Bez wątpienia każdy inny rezultat niż zwycięstwo Termaliki Bruk-Bet będzie sporym zaskoczeniem. Podopieczni Marcina Brosza są na dobrej drodze, aby wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. W spotkaniu ze Zniczem Pruszków powinni bez problemów zdobyć komplet punktów. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki gości, ciężko wyobrazić sobie, aby stawili rywalom czoła i sprawili niespodziankę. Mój typ: Termalica wygra.

Betclic 1.54 Termalica wygra Zagraj!

Termalica – Znicz: ostatnie wyniki

Bruk-Bet w rozgrywkach Betclic 1. Ligi wypracował sobie przewagę 5 punktów nad resztą stawki po 11. kolejkach. Co prawda ostatnio wyniki Słoni nie prezentują się tak dobrze, to dalej są głównym faworytem do awansu. Termalica wygrała w lidze m.in. z Polonią Warszawa (1:0) i Stalą Rzeszów (2:1). Z kolei podział punktów nastąpił w starciu z ŁKS-em Łódź (2:2). Podopieczni Marcina Brosza odpadli niedawno z Pucharu Polski, przegrywając z GKS-em Katowice (1:2).

Znicz obecnie plasuje się na 8. miejscu w tabeli ze stratą aż 13 punktów do Bruk-Betu. W ostatnich tygodniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo z Pogonią Siedlce, wygrywając (1:0). Ponadto dwukrotnie zremisowali z Wartą (1:1) i Odrą Opole (1:1). Bez punktów zakończyli rywalizację z Chojniczanką (2:3) i Chrobrym Głogów (2:3).

Termalica – Znicz: historia

W przeszłości obie drużyny trzykrotnie rywalizowały w meczach bezpośrednich. Dwa razy górą był Znicz, który wygrał u siebie (2:0) i (2:1). Z kolei Bruk-Bet triumfował tylko raz, wygrywając przed własną publicznością (1:0).

Termalica – Znicz: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmachera Betclic nie mają wątpliwości, że faworytem nadchodzącego meczu będzie Termalica. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.54, zaś wygraną gości można postawić z kursem 5.20. Remis oszacowano ze współczynnikiem 4.00.

Ten mecz znajduje się w ofercie bukmachera Betclic. Jeśli nie posiadasz tam konta, to zachęcam do skorzystania z naszego kodu promocyjnego GOALPL podczas rejestracji. Otrzymasz wtedy bonus w postaci zakładu bez ryzyka.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Remis Znicz Pruszków 1.54 4.00 5.20 1.54 4.00 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 10:38 .

Termalica – Znicz: kto wygra?

Kto wygra mecz? Termalica 0% Remis 0% Znicz 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Termalica

Remis

Znicz

Termalica – Znicz: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Termaliką a Zniczem odbędzie się w niedzielę (6 października) o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz u bukmachera w usłudze Betclic TV. Aby skorzystać z oglądania meczu na żywo w Betclic, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.