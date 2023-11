IMAGO/Zuza Twardosz/400mm.pl Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Termalica Nieciecza – Wisła, typy i przewidywania

Odniesione w dramatycznych okolicznościach zwycięstwo w ostatniej kolejce powinno pozytywnie wpłynąć na morale Wisły Kraków. Biała Gwiazda w piątek wybiegnie na murawę w roli faworyta i będzie chciała wykorzystać słabą formę gospodarzy. Zwycięstwo w Niecieczy prawdopodobnie pozwoli poprawić jej ligową pozycję i wrócić do walki o bezpośredni awans. Moim zdaniem tym razem Wisła stanie na wysokości zadania i sięgnie po komplet punktów. Mój typ: wygrana Wisły

Termalica Nieciecza – Wisła, ostatnie wyniki

Wisła Kraków przed tygodniem stoczyła przed własną publicznością zacięty bój z GKS-em Katowice. Wiślacy byli krok od doznania czwartej porażki w tym sezonie, ale dzięki zabójczej końcówce i zdobyciu w niej dwóch bramek wygrali 3:2. Była to pierwsza ligowa wygrana zespołu Radosława Sobolewskiego od 20 października. Pozwoliła mu również zbliżyć się na zaledwie jeden punkt do strefy obejmującej miejsca barażowe.

Termalica w tym sezonie również miała grać o zdecydowanie więcej. Obecnie plasuje się na dopiero jedenastym miejscu, mając na swoim koncie już sześć porażek. Jedenastka z Niecieczy przegrała dwa ostatnie mecze – najpierw ulegając u siebie 1:2 Stali Rzeszów, a w ostatniej kolejce 2:3 na wyjeździe GKS-owi Tychy.

Termalica Nieciecza – Wisła, historia

Na pierwszoligowych boiskach obie drużyny mierzyły się w ostatnim sezonie dwukrotnie. Pierwszy mecz w Niecieczy zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast w Krakowie 2:1 zwyciężyła Wisła. Wcześniej zespoły rywalizowały ze sobą w Ekstraklasie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że gościom z Krakowa nie udało się wygrać żadnego z trzech ostatnich meczów w Niecieczy.

Termalica Nieciecza – Wisła, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów większe szanse na wygraną w piątkowym meczu mają piłkarze Wisły. Rozważając typ na wygraną Białej Gwiazdy można liczyć na kurs w okolicy 2.15. Z kolei kurs na zwycięstwo Termaliki Nieciecza oscyluje w okolicy 2.15. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty powitalnej w Fortunie. Bonus otrzymasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Termalica Nieciecza – Wisła, typ kibiców

Termalica Nieciecza – Wisła, przewidywane składy

Wisła do piątkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiona, bowiem do dyspozycji Radosława Sobolewskiego nie będzie aż pięciu zawodników. Do zmagających się z urazami Michała Żyry i Davida Junci, dołączyli ostatnio Goku, Igor Łasicki i Jakub Krzyżanowski. Dobrą wiadomością dla sztabu szkoleniowego Białej Gwiazdy jest szybki powrót do zdrowia Angela Rodado.

Termalica: Termalica: Loska – Zawijskyj, Biedrzycki, Spendlhofer, Wacławek – Radwański, Ambrosiewicz, Dombrowskyj, Trubeha, Karasek – Jakubik

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Szot – Baena, Carbo, Duda, Sapała, Alfaro – Sobczak

Termalica Nieciecza – Wisła, transmisja meczu

Mecz Termalica Nieciecza – Wisła Kraków rozegrany zostanie w czwartek (30 listopada) o godzinie 20:30. Transmisja z tego meczu będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

