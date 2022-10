Szachtar – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (11.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Eder Militao

Real Madryt zawita do Warszawy, gdzie we wtorek zmierzy się z Szachtarem Donieck w ramach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Królewscy chcą jak najszybciej zapewnić sobie awans z pierwszego miejsca, co uda się w przypadku zwycięstwa. Początek meczu o godzinie 21. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Szachtar Donieck Real Madryt 7.60 5.50 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 października 2022 18:54 .

Szachtar – Real, typy i przewidywania

Od początku sezonu Real Madryt jest praktycznie bezbłędny. Potknął się jedynie w niedawnym meczu z Osasuną, po którym stracił fotel lidera La Ligi. W Lidze Mistrzów radzi sobie natomiast należycie i wygrał wszystkie trzy dotychczasowe grupowe spotkania. Królewscy chcą jak najszybciej zapewnić sobie awans do fazy pucharowej, co uda się w przypadku wtorkowego zwycięstwa. Tego dnia zmierzą się z Szachtarem Donieck w Warszawie. Ukraińcy również marzą o pozostaniu w turnieju i mają do tego spore szanse, bowiem po trzech kolejkach zajmują drugie miejsce w tabeli. Mistrzowie Hiszpanii w bezpośredniej rywalizacji nie powinni natomiast zostawić złudzeń, pokonując niżej notowanego przeciwnika. Nasz typ – wygrana Realu.

Szachtar – Real, sytuacja kadrowa

We wtorek Szachtar Donieck nie będzie mógł skorzystać tylko z Viktora Korniienko. Po stronie Realu Madryt spodziewamy się dwóch absencji. Przeciwko Ukraińcom nie wystąpi Thibaut Courtois, który wciąż nie wyleczył kontuzji i pod znakiem zapytania stoi jego dyspozycyjność na zbliżające się El Clasico. Uraz uda leczy ponadto Dani Ceballos.

Szachtar – Real, ostatnie wyniki

Szachtar Donieck zgromadził dotychczas cztery punkty w Lidze Mistrzów, gromiąc RB Lipsk 4-1, remisując 1-1 z Celtikiem oraz przegrywając z Realem Madryt 1-2. Na krajowym podwórku radzi sobie bardzo dobrze, bowiem wygrał cztery z pięciu ligowych spotkań i znajduje się tuż za plecami liderującego Dnipro-1.

Królewscy od początku sezonu znajdują się w wyśmienitej formie. Notują zwycięstwo za zwycięstwem, tracąc punkty jedynie w meczu z Osasuną. W Lidze Mistrzów zaliczyli komplet wygranych, tracąc przy tym zaledwie jedną bramkę.

Szachtar – Real, historia

Wtorkowe spotkanie będzie rewanżowe, bowiem kilka dni temu Real Madryt ograł Szachtara Donieck 2-1. Obie ekipy mierzyły się ze sobą również w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Wówczas Królewscy wygrali oba grupowe mecze (2-1, 5-0). Po raz ostatni Szachtar pokonał mistrzów Hiszpanii w 2020 roku.

Szachtar – Real, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Real Madryt, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,40. W przypadku wygranej Szachtara Donieck bukmacher Fortuna za jedną postawioną złotówkę płaci aż 7,60.

Szachtar – Real, przewidywane składy

Szachtar Donieck: Trubin, Mykhaylichenko, Bondar, Matviienko, Konoplya, Stepanenko, Sudakov, Bondarenko, Shved, Mudryk, Zubkov

Real Madryt: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modrić, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Szachtar – Real, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Szachtarem Donieck a Realem Madryt rozpocznie się o godzinie 21. Jego transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport Premium 1. Istnieje również opcja obejrzenia meczu dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp na pakiet z programami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, można zaoszczędzić 144 zł (płacąc tylko 240 zł zamiast 384 zł).

