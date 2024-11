Sturm Graz – Girona: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2024)

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Tsygankov

Sturm Graz – Girona: typy bukmacherskie

W środę dojdzie do starcia austriackiego Sturmu Graz z hiszpańską Gironą w ramach piątej kolejki Ligi Mistrzów. W połowie listopada z mistrzem Austrii rozstał się trener Christian Ilzer, który objął TSG Hoffenheim. Obecnie tymczasowym szkoleniowcem zespołu został Jurgen Saumel. Austriacy zajmują 33. miejsce w fazie ligowej prestiżowych rozgrywek z zerowym dorobkiem punktowym. Dodatkowo zaledwie jeden strzelony gol w czterech meczach podkreśla ich problemy w ofensywie. Z kolei kataloński klub po dotkliwej porażce z PSV Eindhoven (0:4) plasuje się na 29. miejscu z trzema punktami na koncie.

Moim zdaniem w ofercie bukmachera Superbet warto zwrócić uwagę na zakład dotyczący braku goli po obu stronach. Analizując formę drużyn, uważam, że scenariusz, w którym obie drużyny nie trafiają do siatki, jest wysoce prawdopodobny. Mój typ: obie drużyny strzelą – nie.

Sturm Graz – Girona: ostatnie wyniki

Zespół Sturmu Graz jest liderem austriackiej ekstraklasy. W miniony weekend rozgromił Austrię Klagenfurt (7:0) a po dwie bramki zdobyli Mika Biereth oraz William Boving. W dotychczasowych czterech meczach Ligi Mistrzów doznali czterech porażek, przegrywając kolejno z Brestem (1:2), Club Brugge (0:1), Sportingiem Lizbona (0:1) oraz Borussią Dortmund (0:1). Zwłaszcza w tym ostatnim spotkaniu na Signal Iduna Park Austriacy byli blisko zdobycia cennego punktu, lecz Donyell Malen trafił do siatki w 85. minucie.

Girona boryka się jednak z problemami w defensywie. W czterech meczach Ligi Mistrzów stracili aż osiem bramek, strzelając tylko cztery. Podopieczni Michela po dwóch przegranych na starcie rozgrywek z PSG (0:1) i Feyenoordem Rotterdam (2:3), potem zdołali ograć Slovana Bratysława (2:0). W poprzedniej serii gier Katalończycy zostali już rozbici przez PSV (0:4). Tymczasem w La Liga notują serię trzech zwycięstw z rzędu, a w minioną sobotę pokonali Espanyol (4:1) na własnym boisku.

Sturm Graz – Girona: historia

Sturm Graz i Girona nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w ramach europejskich rozgrywek.

Sturm Graz – Girona: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich jasno widać, że faworytem środowego meczu jest Girona. Przy okazji tego starcia polecam skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Katalończyków, to został wyceniony na około 2.10. Tymczasem jeśli myślisz, że Sturm Graz sięgnie po premierową wygraną w Lidze Mistrzów, to kursy oscylują w granicach 3.00-3.35.

Sturm Graz – Girona: przewidywane składy

Sturm Graz – Girona: kto wygra?

Sturm Graz – Girona: transmisja

Spotkanie pomiędzy Sturmem Graz a Gironą odbędzie się we wtorek (27 listopada) o godzinie 18:45. Rywalizację Austriaków z Hiszpanami będzie można śledzić na antenie CANAL+ Extra 3, a do skomentowania zostali wyznaczeni Tomasz Witas i Mateusz Rokuszewski. Transmisja meczu będzie również dostępna w usłudze CANAL+ online. Jeżeli skorzystasz z naszego linku, to abonament w wynosi w promocji 59 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem cena wzrasta do 69 zł/mies. lub można zrezygnować.

