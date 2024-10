Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (27.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarz Polonii Warszawa

Stal Stalowa Wola Polonia Warszawa

Stal – Polonia: typy bukmacherskie

Polonia Warszawa w porównaniu do Stali Stalowej Wola radzi sobie zdecydowanie lepiej w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Odzwierciedla to między innymi tabela, gdzie goście mają o dziewięć punktów więcej niż gospodarze. W bezpośrednim starciu przyjezdni niesienie poprzednimi zwycięstwami powinni dołożyć kolejne punkty do swojego dorobku. Mój typ: Polonia Warszawa wygra lub remis.

Stal – Polonia: ostatnie wyniki

Stalówka na ten moment zajmuje 17. miejsce w lidze z dorobkiem 7 punktów. W ostatnim czasie spisują się przyzwoicie w lidze, gdzie nie przegrali żadnego z czterech spotkań. Komplet punktów zdobyli w rywalizacji z Ruchem Chorzów (2:0). Z kolei jeden punkt dopisali w konfrontacji z ŁKS-em Łódź (0:0), Stalą Rzeszów (2:2) i GKS-em Tychy (0:0). W starciu z Arką Gdynia przegrali po rzutach karnych, przez co odpadli z Pucharu Polski.

Polonia Warszawa na pięć ostatnich spotkań wygrali trzykrotnie. Drużyna ze stolicy pokonała GKS Tychy (2:1), Wisłę II Płock (4:1) i Chrobry Głogów (2:1). Z kolei porażka przydarzyła się im w starciu z Wisłą Płock (1:4) i Bruk-Betem Termalica (0:1). Obecnie po 13. kolejkach zajmują w tabeli 10. miejsce z dorobkiem 16 punktów.

Stal – Polonia: historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały bezpośrednio w sezonie 2016-2017. Oba tamte spotkania wygrała Polonia Warszawa, która pokonała Stal u siebie (2:0) i na wyjeździe (1:0).

Stal – Polonia: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu będzie Polonia Warszawa, na co wskazuje nieco niższy kurs oferowany przez Betclic. Współczynnik na zwycięstwo gości wynosi 2.31, zaś na wygraną gospodarzy 2.75. Z kolei zdarzenie, że spotkanie zakończy się remisem, oszacowano z kursem 3.40.

Stal Stalowa Wola Remis Polonia Warszawa 2.75 3.40 2.31

Stal – Polonia: kto wygra?

Stal – Polonia: transmisja meczu

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (27 października) o godzinie 17:00 na stadionie w Stalowej Woli. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Rywalizację można śledzić także w Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL i wpłacić dowolną ilość środków.

