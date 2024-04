Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (19.04.2024)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Kłos

Stal – Podbeskidzie: typy bukmacherskie

Podbeskidzie walczy w lidze o utrzymanie, lecz nadchodzący mecz ze Stalą Rzeszów nie będzie łatwą przeprawą. Gospodarze imponują formą, a aktualna seria zwycięstw tylko to potwierdza. Bazując na ostatnich wynikach, uważam, że rzeszowianie nie przegrają tego meczu. Co więcej, moim zdaniem gospodarze strzelą minimum dwie bramki. Mój typ: Stal Rzeszów wygra lub zremisuje i w meczu padnie powyżej 1.5 gola.

Stal – Podbeskidzie: ostatnie wyniki

Zdecydowanie lepszą formę oraz wyniki ma Stal Rzeszów. Podopieczni Marka Zuba wygrali wszystkie pięć ostatnich konfrontacji. Co więcej, w międzyczasie przyszło im rywalizować z zespołami z czuba tabeli. Stal okazała się lepsza w meczach z Resovią (2:0), Zniczem Pruszków (2:0), Wisłą Płock (2:1), Wisłą Kraków (2:1) oraz Motorem Lublin (2:1). Na ten moment zwyżka formy zapewniła rzeszowianom awans na 11. miejsce w Fortuna 1. Lidze z dorobkiem 35 punktów. Nad strefą spadkową mają tyle samo punktów przewagi, ile tracą do miejsc gwarantujących grę w barażach, czyli 10 oczek.

Nic dobrego nie można powiedzieć natomiast pod względem wyników osiąganych przez Podbeskidzie. Tylko jedno zwycięstwo (2:1) w tym roku kalendarzowym w meczu przeciwko równie słabej drużynie, jaką jest Bruk-Bet Niecieczą. Ponadto prawie same porażki, a w dodatku ogromne problemy ze zdobywaniem goli. Drużyna z Bielsko-Białej przegrała m.in. z Polonią Warszawa (1:2), Górnikiem Łęczna (0:2), GKS-em Katowice (0:5) czy Lechią Gdańsk (1:2). Podopieczni Jarosława Skrobacza plasują się dopiero na 17. miejsce w lidze. Na swoim koncie mają tylko 21 punktów.

Stal – Podbeskidzie: historia

Początek rywalizacji Stali Rzeszów z Podbeskidziem Bielsko-Biała to rok 2020. Wtedy w Rzeszowie w rozgrywkach Pucharu Polski górą byli bielszczanie, którzy wygrali 1:0 i awansowali do następnej rundy. Następne bezpośrednie pojedynki to mecze w lidze. W poprzednim sezonie gospodarze najbliższej rywalizacji wygrali u siebie 5:0, a w drugiej rundzie zremisowali 2:2 na wyjeździe. Ostatni mecz w bieżącej kampanii to triumf Stali, która wygrała 1:0 po golu Adlera w doliczonym czasie gry.

Stal – Podbeskidzie: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu będzie ekipa gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Stali wynosi 2.30, zaś na triumf Podbeskidzia 2.90. Z naszym kodem bonusowym do bukmachera Superbet możesz liczyć na bonusy o wartości 3755 zł.

Stal – Podbeskidzie: przewidywane składy

Stal Rzeszów: Wrąbel – Warczak, Kościelny, Oleksy, Smicak – Thill, Łysiak, Bukowski – Prokić, Diaz, Łyczko

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Krzepisz – Senic, Mikołajewski, Hlavica, Martinaga – Kisiel, Lusiusz – Bida, Sitek, Banaszewski – Ilicic

Stal – Podbeskidzie: transmisja meczu

Mecz Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała odbędzie się 19 kwietnia 2024 roku. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Miejskim “Stal” w Rzeszowie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1.

