Stal Rzeszów – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2024)

Stal Rzeszów - Pogoń Szczecin: typy, kursy i zapowiedź meczu w ramach 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. Spotkanie odbędzie się we wtorek (24 września) o godz.. 20:30. Faworytem meczu są Portowcy.

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Stal Rzeszów Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2024 14:39 .

Stal – Pogoń: typy i przewidywania meczu

We wtorkowym spotkaniu w ramach pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski, Stal Rzeszów zmierzy się na własnym terenie z Pogonią Szczecin. Zespół Roberta Kolendowicza będzie walczyć o sukces w krajowych rozgrywkach. Gospodarze, którzy na co dzień rywalizują w Betclic 1. Lidze, z pewnością spróbują sprawić niespodziankę, choć ich forma pozostawia wiele do życzenia.

Stal nie wygrała żadnego z ostatnich czterech spotkań. Rzeszowianie liczą jednak na atut własnego stadionu. Natomiast Portowcy grają w kratkę, ale w miniony piątek ograli Legię Warszawa (1:0). Moim zdaniem Pogoń ma wyraźną przewagę pod względem doświadczenia, co powinna bez problemu udowodnić w starciu z pierwszoligową Stalą. Mój typ: wygrana Pogoni Szczecin.

Stal – Pogoń: ostatnie wyniki

Stal Rzeszów podchodzi do wtorkowej rywalizacji w krajowym pucharze po remisie z Wisłą Płock (1:1). Wcześniej podopieczni Marka Zuba przegrali z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2) oraz zremisowali z Pogonią Siedlce (1:1) i Odrą Opole (2:2). To pokazuje jasno nierówną formę w ostatnich tygodniach. Najskuteczniejszym zawodnikiem pozostaje 23-letni Tomasz Bała, który ma na koncie cztery trafienia. Napastnik latem przyszedł do Rzeszowa z Wisłoki Dębica.

Pogoń Szczecin obecnie zajmuje 4. lokatę w PKO Ekstraklasie z dorobkiem 16 punktów. Ekipa Kolendowicza w 9. kolejce odniosła cenne zwycięstwo nad warszawską Legią (1:0), a bramkę na wagę trzech punktów zdobył Alexander Gorgon. W ostatnich pięciu spotkaniach Portowcy odnieśli trzy zwycięstwa, ale także zaliczyli dwie porażki, co pokazuje ich nierówną formę.

Stal – Pogoń: historia

Ostatnie spotkanie między Stalą Rzeszów a Pogonią Szczecin miało miejsce we wrześniu 2019 roku, również w ramach 1. rundy Pucharu Polski. Wówczas w Rzeszowie lepsi okazali się szczecinianie, którzy zwyciężyli po golu Benedikta Zecha. Austriak, który zdobył decydującą bramkę, wciąż pozostaje kluczowym filarem defensywy Portowców,

Stal – Pogoń: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu jest Pogoń Szczecin. Jeśli myślisz, że wygrają Portowcy, to taki kursy oscyluje na poziomie 1.63-165. Z kolei remis został wyceniony na około 4.10. Natomiast kurs na triumf Stali Rzeszów wynosi mniej więcej 4.80. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Stal Rzeszów Remis Pogoń Szczecin 4.80 4.10 1.65 4.70 3.95 1.63 4.80 4.10 1.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 września 2024 14:39 .

Stal – Pogoń: sonda

Stal – Pogoń: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Stalą Rzeszów a Pogonią Szczecin zostanie rozegrane we wtorek (24 września). Początek tego meczu o godzinie 20:30. Transmisja meczu będzie dostępna na kanale TVP Sport. Rywalizację pierwszoligowca z zespołem z PKO Ekstraklasy będzie też można śledzić na stronie internetowej sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

