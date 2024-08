Stal Mielec – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Michał Chrapek

Stal Mielec Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2024 23:20 .

Stal Mielec – Piast Gliwice, typy bukmacherskie

W poniedziałek (19 sierpnia) Stal Mielec zmierzy się na własnym obiekcie z Piastem Gliwice. Mecz zakończy zmagania w ramach piątej kolejki PKO Ekstraklasy. Remis i trzy porażki – to bilans z tego sezonu mielczan. Ponadto w czwartek rozstano się z Mateuszem Kochalskim, czyli najlepszym bramkarzem poprzednich rozgrywek. 24-latek związał się z azerskim Karabachem Agdam.

Zobacz też: tabela PKO Ekstraklasy

Aleksandar Vuković w meczu ze Stalą nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Jorge Felixa oraz Fabiana Piaseckiego. Trener Piasta musi znaleźć zastępstwo dla podstawowego napastnika, którego czekają kilka tygodni przerwy po uszkodzeniu więzadła pobocznego piszczelowego. Moim zdaniem zespół Kamila Kieresia w końcu przełamie się i zdobędzie pełna pulę z Piastem. Mój typ: wygrana Stali Mielec.

Paweł Superbet 4.40 Wygrana Stali Mielec Zagraj!

Stal Mielec – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Stal Mielec rozpoczęła sezon PKO Ekstraklasy obiecującym remisem w meczu przeciwko Widzewowi Łódź (1:1). Jednak po tym solidnym starcie, drużyna Kamila Kieresia zanotowała trzy porażki. Pierwszą w tej kampanii klęskę Stal zanotowała na własnym stadionie, gdzie uległa GKS-owi Katowice (0:1). Następnie zespół zmierzył się z Jagiellonią Białystok, przegrywając (0:2). Ostatnim ciosem była przegrana z Pogonią Szczecin (0:1), która pogłębiła problemy.

Z kolei Piast Gliwice kontynuuje udany początek, nie doznając porażki w dotychczasowych czterech meczach. Zespół prowadzony przez Vukovicia rozpoczął od remisu z Cracovią (1:1(, a następnie odnotował dwa cenne zwycięstwa. Najpierw Piast rozprawił się ze Śląskiem Wrocław (2:0), a potem triumfował nad Legią Warszawa (2:1). W miniony weekend drużyna z Gliwic zremisowała z GKS-em Katowice (2:2),

Stal Mielec – Piast Gliwice, historia

Obie drużyny między sobą rywalizują na poziomie Ekstraklasy od sezonu 2020/21. Od tego czasu Stal Mielec odniosła jedno zwycięstwo nad Piastem Gliwice na własnym boisku. Piastunki zaś dwukrotnie wywozili z Podkarpacie trzy punkty. W poprzedniej kampanii w Mielcu padł bezbramkowy remis, natomiast w Gliwicach gospodarze pewnie zwyciężyli (3:0).

Stal Mielec – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem poniedziałkowego starcia w Mielcu jest Piast Gliwice. Jeżeli rozważasz typ na wygraną Stali Mielec, to taki kurs został ustalony na około 4.40. Remis zaś wyceniono na mniej więcej 3.40. Natomiast jeśli myślisz, że wygrają goście, to kursy sięgają mniej więcej 1.95. Polecam sprawdzić ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Stal Mielec – Piast Gliwice, sonda

Kto wygra mecz? Stal Mielec 0% Remis 0% Piast Gliwice 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Stal Mielec

Remis

Piast Gliwice

Stal Mielec – Piast Gliwice, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 9 Ravve Assayeg 13 Konrad Jalocha 16 Maksymilian Szady 19 Dawid Tkacz 22 Rafael Santos 25 Lukasz Wolsztynski 32 Fryderyk Gerbowski 33 Adrian Bukowski 37 Mateusz Stepien 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 30 Milosz Szczepanski 32 Maciej Rosolek 33 Karol Szymanski 96 Tihomir Kostadinov

Stal Mielec – Piast Gliwice, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie Stali Mielec z Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 19:00. Mecz będzie dostępne w telewizji na kanałach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Starcie skomentują Michał Mitrut i Wojciech Jagoda. Transmisja na żywo będzie również dostępna w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań meczów Ligi Mistrzów. Cena pakietu wynosi 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.