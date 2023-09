IMAGO / Karol Słomka / Newspix.pl Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Bukmacherzy faworyta poniedziałkowego meczu upatrują w Zagłębiu Lubin, ale Stal w obecnym sezonie jeszcze nie przegrała na własnym obiekcie (2Z, 2R), natomiast Miedziowi odnieśli tylko jedno zwycięstwo na wyjeździe, a przegrali z Koroną czy Cracovią. Ponadto cztery ostatnie spotkania obu drużyn zawsze kończyły się wygraną gospodarzy. Nasz typ: zwycięstwo Stali lub remis – 1X – TAK.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik obu zespołów nie musi pauzować za żółte bądź czerwone kartki. Nie ma też informacji o nowych urazach w drużynach Stali oraz Zagłębia, dlatego wszystko wskazuje na to, że obie jedenastki zobaczymy w optymalnych zestawieniach.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Stal świetnie spisuje się na własnym stadionie w tym sezonie notując dwa remisy (Cracovia i Piast) oraz dwie wygrane (Śląsk i Radomiak). Zespół z Mielca punkty gubi na wyjazdach, gdzie jeszcze nie wygrał (1R, 2P). Zagłębie rozpoczęło sezon od dwóch wygranych, ale w kolejnych pięciu meczach ich bilans już tak nie zachwyca: wygrane z Pogonią i Puszczą, remis z Lechem i porażki z Cracovią oraz Koroną. Mimo to są w czubie tabeli.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, historia

Ostatnie rywalizacje obu drużyn to naprzemienne zwycięstwa Zagłębia i Stali. W pięciu meczach rozegranych od 2021 roku trzykrotnie zwyciężali Miedziowi, a dwukrotnie Stal i aż w czterech przypadkach lepszy był gospodarz.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem poniedziałkowego meczu jest Zagłębie Lubin, które znakomicie spisuje się na początku rozgrywek. Kursy na zwycięstwo Miedziowych wynoszą około 2,35. Jednak Stal świetnie spisuje się w tej kampanii na własnym stadionie.

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, kto wygra

Stal Mielec – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy ▼ Kamil Kieres Waldemar Fornalik Rezerwowi ▼ 11 Krzysztof Wolkowicz

13 Konrad Jalocha

16 Matthew Guillaumier

22 Rafael Santos

25 Lukasz Wolsztynski

27 Alvis Jaunzems

29 Jakub Rozwadowski

37 Mateusz Stepien

42 Kai Meriluoto Aleks Lawniczak 5

Tornike Gaprindashvili 9

Arkadiusz Wozniak 11

Marek Mroz 17

Juan Muñoz 18

Szymon Weirauch 22

Filip Kocaba 35

Luís Mata 55

Stal Mielec - Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Mecz Stali z Zagłębiem będzie transmitowany na żywo na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie również dostępne online w CANAL+ online. CANAL+ przygotował znakomitą ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 144 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+ korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 6 miesięcy z góry zapłacisz 180 zł. Miesięczny koszt to 30 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 54 zł/mies.

