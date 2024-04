Stal Mielec – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2024)

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Stal Mielec – Widzew Łódź: typy bukmacherskie

Mecz na stadionie MOSiRu w Mielcu zapowiada się dość ciekawie, bowiem Stal nie przegrała u siebie w spotkaniu ligowym od października ubiegłego roku. Natomiast Widzew to jedna z najlepiej punktujących drużyn w Ekstraklasie w ostatnich kolejkach. Wytypować zwycięzcę nie będzie łatwo dlatego moim zdaniem w tym meczu warto skupić się na liczbie bramek. Obie drużyny nie raz udowodniły, że w ich meczach pada dużo goli. Goście w trzech z pięciu ostatnich spotkań pokryli linię minimum 2.5 bramek, zaś gospodarze taki wynik osiągnęli dwukrotnie. Mój typ: Powyżej 2.5 goli.

Na ten mecz mamy dla Was również typ naszego eksperta. Jakub Olkiewicz to dziennikarz sportowy oraz współprowadzący programu Tetrycy na kanale Goal.pl na YouTube. Felietony Kuby znajdziesz na naszej stronie w każdą środę. Typ Jakuba na mecz: Zwycięstwo Widzewa.

Stal Mielec – Widzew Łódź: ostatnie wyniki

Zespół z Mielca po dobrym początku rundy wiosennej spuścił z tonu. Podopieczni Kamila Kieresia w ostatnich pięciu meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Na własnym obiekcie pokonali (3:1) Ruch Chorzów. Punkty wywalczyli również w dwóch zremisowanych bezbramkowo meczach z Lechem Poznań oraz Zagłębiem Lubin. Natomiast gorycz porażki poczuli w rywalizacji z Radomiakiem Radom (1:2) i w ostatniej kolejce przeciwko Koronie Kielce (0:1).

Forma Widzewa Łódź to zupełnie inna historia w porównaniu do rywali. Czerwona Armia jest w ostatnim czasie jedną z najlepiej punktujących drużyn w Ekstraklasie. Łódzki zespół odniósł trzy zwycięstwa, raz zremisował i tylko raz poniósł porażkę w meczu ze Śląskiem Wrocław (1:2). Jeden punkt zdobyli w rywalizacji z Cracovią, gdy w Krakowie padł remis (2:2). Natomiast komplet punktów zdobyli w meczach z Piastem Gliwice (1:0), Koroną Kielce (3:1) i Legią Warszawa (1:0).

Stal Mielec – Widzew Łódź: historia

W bieżącym sezonie Stal Mielec dwukrotnie mierzyła się z Widzewem Łódź i w obu przypadkach górą był zespół z województwa łódzkiego. Najpierw w meczu ligowym podopieczni Daniela Myśliwca wygrali (1:0) na własnym stadionie. Natomiast w starciu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski w delegacji Widzew pokonał 2:1 Stal.

Stal Mielec – Widzew Łódź: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem meczu jest Widzew Łódź. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.33. Natomiast na triumf gospodarzy współczynnik oscyluje w granicach 2.95. Przy okazji tego spotkania zachęcam do założenia konta u bukmachera STS. Z naszym kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Stal Mielec – Widzew Łódź: przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi ▼ 4 Kamil Pajnowski 5 Marco Ehmann 7 Lukasz Gerstenstein 11 Krzysztof Wolkowicz 13 Konrad Jalocha 25 Lukasz Wolsztynski 31 Ion Gheorghe 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 86 Igor Strzalek 2 Luis Silva 9 Jordi Sánchez 13 Ernest Terpilowski 15 Juan Ibiza 22 Dominik Kun 35 Ivan Krajcirik 37 Sebastian Kerk 44 Noah Diliberto

Stal Mielec – Widzew Łódź: transmisja meczu

Spotkanie Stal Mielec – Widzew Łódź odbędzie się 13 kwietnia 2024 roku. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 3. Rywalizację obu drużyn można również śledzić dzięki usłudze Canal+ Online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet Canal+ kosztuje 39 zł/mies. przez pierwsze trzy miesiące, później 54 zł/mies. Cena uwzględnia rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

