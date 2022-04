Stal – Legia: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adam Majewski

Stal – Legia to ostatni sobotni mecz 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Mielczanie przystąpią do spotkania, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku utrzymania ligowego bytu. Legioniści natomiast chcą odnieść 12. zwycięstwo w sezonie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Legia Warszawa 3.90 3.50 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2022 20:03 .

Stal Mielec – Legia Warszawa, typy na mecz i przewidywania

Stal to ekipa, która w 15 spotkaniach w roli gospodarza w PKO Ekstraklasie w tym sezonie poniosła sześć porażek, a ponadto zaliczyła sześć zwycięstw i trzy remisy. Tymczasem Legia na wyjazdach w tej kampanii poniosła już dziewięć porażek w lidze. W pierwszym meczu w tym sezonie mielczanie wygrali 3:1, więc liczymy na kilka goli także w sobotnim starciu. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Stal Mielec – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni brakiem tylko Mateusza Maka, który jest po chorobie. Tymczasem w drużynie Wojskowych nie będą mogli wystąpić: Mateusz Wieteska, Cezary Miszta, Lirim Kastrati, Filip Mladenović oraz Maik Nawrocki.

Stal Mielec – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Stal Mielec jest w ostatnim czasie w niezwykłym dołku. Drużyna Adama Majewskiego jest bez wygranej od dziewięciu spotkań. W poprzedniej kolejce mielczanie ulegli Lechowi Poznań (1:3).

Zobacz także: tabela PKO Ekstraklasa

Legia Warszawa ma natomiast za sobą trzy mecze bez wygranej, w których uległa Piastowi Gliwice (0:1) i Pogoni Szczecin (1:3). Wcześniej z kolei podzieliła się punktami z Lechem Poznań (1:1).

Stal Mielec – Legia Warszawa, historia

W trzech ostatnich meczach między obiema ekipami dwukrotnie górą była Stal Mielec. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w listopadzie minionego roku, gdy Stal wygrała 3:1.

Stal Mielec – Legia Warszawa, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Aleksandara Vukovicia w Fuksiarz zakłady bukmacherskie wynosi 2,10. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z cashbacku do 500 zł.

Stal Mielec – Legia Warszawa, przewidywane składy

Stal: Strączek – Czorbadżijski, Matras, Flis, Żyro, Kasperkiewicz, Tomasiewicz, Getinger, Sitek, Domański, Steczyk

Legia: Streinbinger – Abu Hanna, Jędrzejczyk, Rosem, Johansson, Sokołowski, Slisz, Rosołek, Josue, Wszołek, Pekhart.

Stal Mielec – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz Stal – Legia będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.