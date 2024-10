Stal Mielec – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Janusz Niedźwiedź

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: przewidywania

W pierwszym meczu sobotniej serii gier już o godzinie 12:15 Stal Mielec na własnym stadionie podejmie zespół Lechii Gdańsk. To będzie spotkanie dwóch zespołów z dolnej części tabeli i raczej trudno spodziewać się bardzo dobrego, otwartego, ofensywnego i atrakcyjnego futbolu. Szczególnie, że pora ta wśród kibiców jednoznacznie kojarzy się z bardzo słabymi meczami. Niemniej oba zespoły są w podobnej formie nie tylko w tym sezonie, ale i w ostatnich kolejkach, także w tym meczu raczej spodziewać należy się wyrównanego starcia. Mój typ na ten mecz: remis.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, oba zespoły w tym sezonie radzą sobie bardzo, ale to bardzo przeciętnie. Właściwie chyba można powiedzieć, że słabo. Lechia Gdańsk jak do tej pory uzbierała na swoim koncie tylko dziewięć oczek i to pozwala beniaminkowi PKO Ekstraklasy uplasować się na 14. miejscu w stawce. Z kolei jeszcze słabsze wyniki ma Stal Mielec, która po dziewięciu meczach ma tylko osiem oczek i zajmuje pierwsze spadkowe miejsce w stawce.

Co ciekawe, oba zespoły w ostatnich pięciu meczach zanotowały taki sam bilans punktów. Dwa zwycięstwa i jeden remis. Stal pokonała Piasta Gliwice oraz Motor Lublin i podzieliła się punktami z Cracovią. Zaś Lechia pokonała Górnika Zabrze, Radomiaka Radom oraz zremisowała z Widzewem Łódź.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: historia

Zespoły te w ostatnich latach miały sześciokrotnie okazję do rywalizacji na poziomie PKO Ekstraklasy. W maju 2023 roku w meczu w Mielcu padł remis 0:0. Z kolei w pierwszym meczu tego sezonu lepsi okazali się gracze Lechii Gdańsk, którzy w Trójmieście wygrali 1:0. Sezon 2021/22 to remis w Mielcu (3:3) oraz zwycięstwo Lechii u siebie. Kampania 2020/21 to zaś zwycięstwo gdańszczan w Mielcu oraz u siebie aż 4:2.

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: kto wygra?

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Stal Mielec – Lechia Gdańsk: transmisja

Mecz ten odbędzie się w sobotę (5 października) o godzinie 12:15. Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Sport 3. Spotkanie można również śledzić na CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

