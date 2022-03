Pressfocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

24. kolejka Ekstraklasy rozpocznie się od meczu Stal Mielec – Jagiellonia Białystok. Zespoły w ligowej tabeli dzielą ledwie dwa punkty, więc trudno wskazać faworyta do sięgnięcia po pełną pulę, co tylko zwiększa emocje.

Stadion Stali Mielec Ekstraklasa Stal Mielec Jagiellonia Białystok 2.85 3.25 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2022 18:06 .

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

Zespoły z Mielca i Białegostoku są nieprzewidywalne, więc obstawienie zwycięstwa którejś z drużyn jest dość ryzykowne. Wobec tego naszym zdaniem lepiej zdecydować się na gola dla obu drużyn. Taki scenariusz spełnił się w 11 z 15 ostatnich meczów z udziałem Jagielloni.

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Dobrą wiadomością dla Adama Majewskiego jest to, że do treningów z drużyną wrócili Marcin Budziński i Przemysław Maj. Obaj za dwa/trzy tygodnie powinni być do dyspozycji trenera, który wciąż nie może skorzystać z mającego problemy zdrowotne Mateusza Maka. Jagiellonii nie pomogą zawieszeni za kartki Bogdan Tiru i Karol Struski.

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

W lutym rozpoczęła się runda wiosenna Ekstraklasie. Dla Stali nie był to dobry miesiąc pod względem wyników. Mielczanie wygrali bowiem tylko jedno spotkanie. Zawodnicy Adama Majewskiego rozprawili się z Wisłą Kraków na jej terenie. W pozostałych potyczkach Stal przegrała z: Górnikiem Zabrze, Pogonią Szczecin oraz Górnikiem Łęczna.

Jagiellonia w lutym spisała się lepiej od swojego najbliższego przeciwnika. Białostoczanie przegrali w najmniej spodziewanym momencie. Gracze Piotra Nowaka ulegli Termalice. Później jego radzili sobie już lepiej. Drużyna z Białegostoku pokonała Górnik Zabrze. Jagiellonia zremisowała zaś z Cracovią i Wartą Poznań.

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, historia

Dwie poprzednie bezpośrednie konfrontacje miały miejsce w Białymstoku. W obu przypadkach był bramkowy remis. Ostatnie spotkanie na stadionie w Mielcu zakończyło się natomiast zwycięstwem Stali (3:1).

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherów

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Stal: Strączek; Żyro, Flis, Kasperkiewicz, Getinger, Tomasiewicz, Matras, Urbańczyk, Wrzesiński, Steczyk, Sitek

Jagiellonia: Alomerović, Olszewski, Pazdan, Matysik, Nastić, Romanczuk, Pospisil, Mystkowski, Přikryl, Černych, Piszczek

Stal Mielec – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 4 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Jarosław Przybył. Pierwszy gwizdek 45-letniego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:00. Transmisja ‘’na żywo’’ będzie dostępna w nsport+ oraz Canal+ Sport.

