Rennes - Milan: typy, kursy, zapowiedź. AC Milan jest o krok od awansu do kolejny rundy Ligi Europy po zwycięstwie w pierwszym meczu na San Siro 3:0. Czy Stade Rennais zdoła odwrócić losy tego dwumeczu? Eksperci nie dają im na to zbyt wielkich szans. Początek rewanżu o godzinie 18:45.

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Rennes AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2024 18:51 .

Stade Rennais – AC Milan, typy i przewidywania

Pierwszy mecz na San Siro zakończony zwycięstwem Milanu 3:0 dość jasno wskazał, kto jest faworytem do awansu. Rossoneri są już praktycznie jedną nogą w kolejnej rundzie, jednak we Francji Stade Rennais z pewnością zaatakuje i spróbuje powalczyć o korzystny rezultat. Gospodarze, patrząc na ostatnie wyniki, są w stanie zaskoczyć ekipę Piolego, ale czy to wystarczy do wygranej – trudno powiedzieć. Włosi mogą nastawić się na nieco bardziej defensywną grę wyczekując swoich okazji, ale na przestrzeni całego pojedynku na pewno wykreują kilka ciekawych sytuacji. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1,79 Obie drużyny strzelą – TAK Odwiedź STS

Stade Rennais – AC Milan, sytuacja kadrowa

Rennes Zawodnik Powrót Fabian Rieder Uraz stopy Początek marca 2024 Enzo Le Fée Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Christopher Wooh Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

AC Milan Zawodnik Powrót Pierre Kalulu Uraz ścięgna Początek marca 2024 Tommaso Pobega Uraz ścięgna udowego Początek marca 2024 Fikayo Tomori Uraz uda Początek marca 2024 Davide Calabria Uraz mięśnia Początek marca 2024 Luka Jović Suspended (direct red card) Po 2 meczach

Stade Rennais – AC Milan, ostatnie wyniki

Stade Rennais notowało serię ośmiu wygranych z rzędu, w tym raz po karnych z Marsylią w Pucharze Francji, przed pierwszym starciem z Milanem. Porażka na San Siro przerwała tą passę, ale w miniony weekend Francuzi znów wygrali na ligowym podwórku pokonując Clermont 3:1. AC Milan z kolei niespodziewanie przegrał w niedzielę z Monzą aż 4:2, choć trzeba podkreślić, że Pioli dokonał kilku roszad w składzie. Przed zwycięstwem w pierwszym meczu z Rannais, Rossoneri zaliczyli pięć spotkań bez przegranej: cztery zwycięstwa i jeden remis.

Stade Rennais – AC Milan, historia

Mecz na San Siro rozegrany 15 lutego tego roku był pierwszym pojedynkiem Milanu z Rennais w historii. Zakończył się pewnym zwycięstwem Rossonerich 3:0.

Stade Rennais – AC Milan, kursy bukmacherskie

Przed tygodniem zdecydowanym faworytem meczu był AC Milan. Jednak przed rewanżem szanse na zwycięstwo w czwartkowym meczu wyrównały się, a kursy na wygraną obu drużyn są niemalże identyczne. Zapewne wynika to również z wysokiej wygranej Rossonerich na San Siro. Dlatego zachęcam, jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod do STS GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Stade Rennais – AC Milan, kto awansuje

Kto awansuje do kolejnej rundy Ligi Europy? Stade Rennais 0% AC Milan 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Stade Rennais

AC Milan

Stade Rennais – AC Milan, przewidywane składy

Rennes Julien Stéphan 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rennes Julien Stéphan 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład AC Milan Stefano Pioli Rezerwowi ▼ 1 Gauthier Gallon 10 Amine Gouiri 11 Ludovic Blas 15 Christopher Wooh 16 Jeanuel Belocian 34 Ibrahim Salah 36 Alidu Seidu 39 Mathis Lambourde 40 Geoffrey Lembet 41 Djaoui Cisse 43 Mahamadou Nagida 99 Bertug Yildirim 4 Ismaël Bennacer 7 Yacine Adli 15 Luka Jović 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 28 Malick Thiaw 38 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 81 Victor Eletu 83 Antonio Mirante 84 Clinton Nsiala 95 Davide Bartesaghi

Stade Rennais – AC Milan, transmisja meczu

Starcie Stade Rennais z Milanem nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć jedynie online w aplikacji Viaplay dostępnej na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Wcześniej należy jednak wykupić miesięczny abonament. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.