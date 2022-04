Napoli – Sassuolo: typy, kursy, zapowiedź (30.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli – US Sassuolo to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów 35. kolejki Serie A. Azzurri przystąpią do potyczki, chcąc wrócić na ścieżkę zwycięstw po trzech spotkaniach bez wygranej. Czarno-zieloni jednak nie zamierzają ułatwiać zadania rywalom. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

SSC Napoli – US Sassuolo, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli ostatnio nie rozpieszcza swoich kibiców. Azzurri w poprzedniej kolejce Serie A przegrali na wyjeździe z Empoli (2:3). Po drugiej stronie jest Sassuolo, mające za sobą porażkę z Juventusem (1:2). Czarno-zieloni w lidze włoskiej nie potrafią wygrać na wyjeździe od trzech meczów. Zwykle jednak zdobywaja bramki, podobnie jak to ma miejsce w przypadku neapolitańczyków. Biorąc pod uwagę te obserwacje, spodziewamy się tego, że goli w sobotę nie zabraknie na Stadio Diego Armando Maraddona. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

SSC Napoli – US Sassuolo, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki osłabione. U gospodarzy nie będą mogli zagrać Adam Ounas i Giovanni Di Lorenzo. Tymczasem w zespole z MAPEI Stadium zabraknie takich zawodników jak: Jeremy Toljan, Abdou Harroui, czy Giorgos Kyriakopoulos.

SSC Napoli – US Sassuolo, ostatnie wyniki

SSC Napoli w sześciu ostatnich spotkaniach zaliczyło trzy zwycięstwa, dwie porażki i remis. Z placu gry na tarczy Azzurri schodzili po starciach z Fiorentiną (2:3) i Empoli (2:3). Z kolei w szlagierze z Romą zremisowali (1:1).

Sassuolo ostatnio zanotowało natomiast dwie z rzędu porażki. Drużyna z Mapei Stadium uległa Juve (1:2) i Cagliari Calcio (0:1). Wcześniej natomiast pokonała Atalantę (2:1).

SSC Napoli – US Sassuolo, historia

W pięciu ostatnich meczach między oboma zespołami dwukrotnie górą było Napoli, raz wygrało Sassuolo i dwa starcia zakończyło się remisem. W ostatnim boju między obiema ekipami na obiekcie w Neapolu goście wygrali 2:0.

SSC Napoli – US Sassuolo, kursy

SSC Napoli – US Sassuolo, przewidywane składy

Napoli: Ospina – Zanoli, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen

Sassuolo: Consigli – Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Lopez, Frattesi, Berardi, Raspadori, Traore, Scamacca.

SSC Napoli – US Sassuolo, transmisja meczu

Mecz Napoli – Sassuolo będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 2. Potyczka zacznie się w sobotę o godzinie 15:00.

