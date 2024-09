Środa w Lidze Mistrzów – typy, kursy, transmisje (18.09.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

18:45 Bologna – Szachtar Donieck

Bologna wraca do elity europejskich klubów po sześćdziesięciu latach. Na inaugurację zmagań w Lidze Mistrzów włoska drużyna zagra u siebie z Szachtarem Donieck. Bukmacherzy sugerują, że gospodarze są dość wyraźnym faworytem spotkania i raczej nie może to dziwić. Przede wszystkim Bologna dysponuje silniejszym składem, który przed własną publicznością powinien postarać się o pozytywny wynik. Mój typ na to spotkanie to zdecydowanie wygrana Bologni.

Bologna Szachtar Donieck 1.88 3.50 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 20:47 .

18:45 Sparta Praga – Salzburg

Spotkanie Sparty Praga z Salzburgiem to z perspektywy polskich kibiców pozornie raczej mało interesujące spotkanie. Jednak nie wszyscy mogą wiedzieć, że w austriackiej drużynie wyróżnia się ostatnio Kamil Piątkowski. Właśnie z uwagi na naszego reprezentanta warto przyjrzeć się temu meczowi, który może zaskoczyć fanów i zapewnić naprawdę pasjonujące widowisko. Eksperci nie wskazują wyraźnego faworyta, ale patrząc na ostatnie wyniki jednych i drugich, bardziej skłaniam się ku typowaniu wygranej Sparty.

Sparta Praga Red Bull Salzburg 2.40 3.60 2.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 20:47 .



21:00 Celtic – Slovan Bratysława

Celtic – Slovan Bratysława to kolejny pojedynek, który nie rozgrzewa wyobraźni kibiców. Prawdopodobnie będzie to spotkanie tylko i wyłącznie dla wyjątkowych pasjonatów. Niemniej jednak nie oceniajmy książki po okładce, bo już wielokrotnie okazywało się, że niżej notowane drużyny dostarczały kibicom dużo lepszych wrażeń, niż kluby z czołówki. Szkoci są wyraźnym faworytem i swoim potencjałem kadrowym powinni poradzić sobie ze Słowakami. Mój typ to: wygrana Celtiku.

Celtic Glasgow Slovan Bratysława 1.33 5.30 9.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 21:08 .

21:00 Club Brugge – Borussia Dortmund

Ubiegłoroczny finalista Ligi Mistrzów, czyli Borussia Dortmund, rozpocznie przygodę z tą edycją od wyjazdu do Belgii. Rywalem drużyny prowadzonej przez Nuriego Sahina będzie bardzo dobrze dysponowane Club Brugge. Zespół zanotował ostatnio cztery wygrane z rzędu i może pokusić się o sprawienie sporej niespodzianki. Według mnie gospodarze są w stanie wywalczyć remis i taki też typ proponuję od siebie. Uważam, że Borussia jeszcze nie weszła na swój najwyższy poziom i na tym etapie może jej się przydarzyć wpadka.

Club Bruges Borussia Dortmund 3.50 3.65 2.03 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 21:05 .

21:00 Man City – Inter Mediolan

Absolutnym hitem wtorkowych spotkań będzie powtórka finału Ligi Mistrzów z sezonu 2022/2023. Manchester City zagra u siebie z Interem Mediolan i spróbuje ponownie pokonać Nerazzurrich. Bukmacherzy, sądząc po kursach, z dużym przekonaniem typują, że Obywatele powinni tego dokonać. Jednak mecze wielkich drużyn rządzą się własnymi prawami. Moim zdaniem Pep Guardiola jeszcze nie doszlifował formy swoich piłkarzy na te rozgrywki, co stwarza Interowi dużą szansę na wywiezienie punktu z Etihad Stadium. Mój typ to remis.

Manchester City Inter Mediolan 1.54 4.47 5.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 21:08 .

21:00 PSG – Girona

Szósty wtorkowy mecz to starcie Paris Saint-Germain z debiutującą na salonach Gironą. Faworyt spotkania jest jasny i nie ulega żadnym wątpliwościom, że od gospodarzy oczekuje się wyraźnego zwycięstwa nad przyjezdnymi. Hiszpańska ekipa była rewelacją ubiegłego sezonu, ale aktualny rozpoczęła dość przeciętnie, notując w pięciu meczach dwie porażki, remis oraz dwie wygrane. Według mnie PSG odniesie przekonującą wygraną i rozpocznie zmagania od zdobycia trzech punktów.

Paris Saint-Germain Girona 1.40 5.30 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 września 2024 21:08 .

Liga Mistrzów: gdzie oglądać środowe mecze? transmisja

W środę w Lidze Mistrzów zostanie rozegranych sześć meczów. Dwa spotkania rozpoczną się o godzinie 18:45, natomiast pozostałe cztery o 21:00. Od sezonu 2024/25 prawa do transmisji meczów Ligi Mistrzów w Polsce posiada stacja CANAL+. Wszystkie spotkania będą transmitowane na jej kanałach, także online. Aktualnie dostęp do pakietu CANAL+ online, który umożliwia oglądanie meczów, można uzyskać za 65 zł miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu. Oferta jest dostępna po zarejestrowaniu konta za pośrednictwem naszej strony.

Plan transmisji wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 Bologna – Szachtar Donieck (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

18:45 Sparta Praga – RB Salzburg (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 Celtic – Slovan Bratysława (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 Club Brugge – Borussia Dortmund (CANAL+ Family, CANAL+ Sport, CANAL+ online)

21:00 Man City – Inter Mediolan (CANAL+ Extra 1, CANAL+ online)

21:00 PSG – Girona (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

