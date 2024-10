Środa w Lidze Mistrzów – typy, kursy, transmisje (02.10.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

18:45 Girona – Feyenoord Rotterdam

Obie drużyny po pierwszej kolejce pozostają bez zdobyczy punktowej. Obie na inaugurację mierzyły się jednak z wyżej notowanymi rywalami. Zdecydowanie lepiej zaprezentowała się Girona, która postawiła trudne warunki Paris Saint-Germain. Przegrała 0:1 po fatalnym błędzie bramkarza w samej końcówce spotkania. Z kolei Feyenoord nie miał żadnych szans w starciu z Bayerem Leverkusen, który zwyciężył w Rotterdamie 4:0. W roli faworyta do środowego spotkania przystąpią gospodarze. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 18:45. Mój typ: wygrana Girony

Girona Feyenoord Rotterdam 1.96 3.80 3.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 20:00 .

18:45 Szachtar Donieck – Atalanta Bergamo

Na stadionie w niemieckim Gelsenkirchen dojdzie do pojedynku dwóch nieobliczalnych zespołów. Szachtar Donieck w roli gospodarza podejmował będzie Atalantę Bergamo. W pierwszej kolejce oba zespoły zanotowały bezbramkowe remisy. Szachtar na wyjeździe zremisował z Bolonią, natomiast Atalanta zatrzymała przed własną publicznością Arsenal. Dla obu drużyn to bardzo istotne spotkanie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. Pokonany znacząco skomplikuje swoją sytuację. Ja w tym meczu nie spodziewam się wielu goli. Początek meczu o godzinie 18:45. Mój typ: poniżej 2,5 bramki

Szachtar Donieck Atalanta 5.10 3.90 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 19:33 .



Zobacz także “Przemowę” o Lidze Mistrzów:

21:00 Aston Villa – Bayern Monachium

Na Villa Park czeka nas jeden z najciekawiej zapowiadających się meczów 2. kolejki. Aston Villa i Bayern w pierwszych spotkaniach zaprezentowały się ze świetnej strony i będą chciały potwierdzić wysoką formę. Drużyna z Birmingham w wyjazdowym meczu nie dała szans Young Boys Berno, natomiast Bawarczycy przed własną publicznością rozgromili aż 9:2 Dinamo Zagrzeb. W środowy wieczór również nie powinno zabraknąć goli. W roli faworyta do pojedynku, który rozpocznie się o 21:00, przystąpi zespół Victora Kompany’ego. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Aston Villa Bayern Monachium 4.18 4.17 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 16:14 .

21:00 Benfica Lizbona – Atletico Madryt

O drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów zmierzą się drużyny Benfiki Lizbona i Atletico Madryt. Przed dwoma tygodniami oba zespoły stanęły na wysokości zadania i sięgnęły po komplet punktów. Portugalczycy w wyjazdowym meczu poradzili sobie z Crveną zvezdą Belgrad (2:1), natomiast ekipa Diego Simeone ograła u siebie RB Lipsk (2:1). Zwycięzca środowego spotkania zrobi bardzo duży krok w kierunku awansu do fazy pucharowej. Mój typ: BTTS

Benfica Lizbona Atletico Madryt 2.91 3.40 2.46 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 18:27 .

21:00 Dinamo Zagrzeb – AS Monaco

AS Monaco przed dwoma tygodniami sprawiło jedną z największych niespodzianek 1. kolejki. Klub z księstwa znalazł sposób na pokonanie rozpędzonej wówczas Barcelony. Przed własną publicznością wygrał 2:1 i postawił się w dobrej sytuacji przed kolejnymi meczami. W środę Monaco zagra w roli zdecydowanego faworyta, bowiem jego rywalem będzie rozbite przez Bayern Monachium Dinamo Zagrzeb (2:9). Inny wynik niż wygrana Monaco będzie sporą niespodzianką. Mój typ: zwycięstwo Monaco

Dinamo Zagrzeb AS Monaco 4.80 4.05 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 19:41 .

21:00 Lille OSC – Real Madryt

Real Madryt rywalizację w nowej edycji Ligi Mistrzów i walkę o obronę tytułu rozpoczął od pewnego zwycięstwa 3:1 nad Stuttgartem. W środę Królewscy celują w kolejny komplet punktów. Tym razem na wyjeździe sprawdzą formę francuskiego Lille OSC, które dwa tygodnie temu musiało w Lizbonie uznać wyższość Sportingu (0:2). W środowy wieczór faworytem naturalnie będzie drużyna Carlo Ancelottiego. Lille nie ma zbyt wielu argumentów pozwalających mu myśleć o sprawieniu niespodzianki. Mój typ: wygrana Realu Madryt

Lille Real Madryt 5.90 4.30 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 17:53 .

21:00 Liverpool FC – FC Bologna

Bologna FC w swoim debiucie na boiskach Ligi Mistrzów bezbramkowo zremisowała z Szachtarem Donieck. Duża w tym zasługa bramkarza reprezentacji Polski Łukasza Skorupskiego, który obronił rzut karny. Teraz polski golkiper będzie starał się powstrzymać napastników faworyzowanego Liverpoolu. W pierwszej kolejce The Reds pewnie 3:1 pokonali na wyjeździe Milan. W środę spodziewam się bardzo ciekawego spotkania, w którym Liverpool nie będzie miał łatwego zadania. Mój typ: BTTS

Liverpool FC Bologna 1.20 7.40 13.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 19:46 .

21:00 RB Lipsk – Juventus FC

Juventus w pierwszej kolejce nie sprawił zawodu swoim kibicom. Stara Dama pewnie 3:1 pokonała u siebie PSV Eindhoven. Teraz drużyna Thiago Motty liczy na kolejny komplet punktów. Czeka ją jednak niełatwe zadanie, bowiem na wyjeździe zmierzy się z RB Lipsk. Dla niemieckiego zespołu to kolejny bardzo trudny sprawdzian, bowiem w pierwszej kolejce mierzyło się z Atletico Madryt (2:1). Mój typ: remis

RB Lipsk Juventus FC 2.30 3.45 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 13:25 .

21:00 Sturm Graz – Club Brugge

Sturm Graz i Club Brugge nie należą do faworytów w walce o awans do fazy pucharowej. Potwierdziło się to w pierwszej kolejce, w którym obie ekipy musiały uznać wyższość rywali. Sturm na wyjeździe przegrał 1:2 ze Stade Brest, natomiast drużyna z Brugii uległa u siebie 0:3 Borussii Dortmund. Środowy mecz dla obu zespołów ma kluczowe znacznie w walce o pozostanie w grze o awans. Mój typ: powyżej 2,5 bramki

Sturm Graz Club Bruges 2.87 3.45 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2024 19:52 .

Liga Mistrzów: gdzie oglądać środowe mecze?

W środowy wieczór rozegranych zostanie aż dziewięć meczów 2. kolejki fazy grupowej. Pierwsze dwa spotkania rozpoczną się o godzinie 18:45, natomiast w przypadku pozostałych siedmiu pierwszy gwizdek zabrzmi o 21:00. Wszystkie spotkania będzie można oglądać na kanałach stacji CANAL+. Za pośrednictwem internetu rywalizację na każdym ze stadionów będzie można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Już za 65 zł miesięcznie możesz uzyskać dostęp do pakietu Super Sport, umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Plan transmisji środowych meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 Szachtar Donieck – Atalanta Bergamo (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

18:45 Girona FC – Feyenoord Rotterdam (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 Aston VIlla – Bayern Monachium (CANAL+ 360, CANAL+ online)

21:00 Liverpool FC – Bologna FC (CANAL+ Extra 1, CANAL+ online)

21:00 Lille OSC – Real Madryt (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 RB Lipsk – Juventus FC (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 Benfica Lizbona – Atletico Madryt (CANAL+ Extra 5 tylko w CANAL+ online)

21:00 Sturm Graz – Club Brugge (CANAL+ Extra 6 tylko w CANAL+ online)

21:00 Dinamo Zagrzeb – AS Monac (CANAL+ Extra 7 tylko w CANAL+ online)

