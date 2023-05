Spezia - Milan: typy i kursy na mecz Serie A. Rywalizacja w ramach 35. kolejki Serie A rozpocznie się od pojedynku drużyn, które mają zupełnie inne cele. Gospodarze tego pojedynku walczą o utrzymanie w lidze, natomiast "Rossoneri" o awans do Ligi Mistrzów. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek spotkania na Stadio Alberto Picco już w sobotę 13 maja o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Mike Maignan

Stadio Alberto Picco Serie A Spezia AC Milan 4.10 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 13:41 .

Spezia – Milan, typy bukmacherskie

Spotkanie pomiędzy Spezią a Milanem rozgrywane w ramach 35. kolejki Serie A jest niezwykle ważne zarówno dla jednych jak i drugich. Słabe wyniki gospodarzy tego pojedynku sprawiły, że znaleźli się w strefie spadkowej. Natomiast “Rossoneri” wciąż muszą walczyć o bezpośredni awans do Ligi Mistrzów. A na dodatek w środku tygodnia rozgrywali pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów przeciwko Interowi, który przegrali. My spodziewamy się dość jednostronnej rywalizacji, w której będą przeważali goście z Mediolanu. Stawiamy na to, że zwyciężą podopieczni Stefano Piolego. Nasz typ: wygrana Milanu

Spezia – Milan, ostatnie wyniki

Piłkarze Spezii ostatnie zwycięstwo odnieśli ponad dwa miesiące temu. Wówczas niespodziewanie pokonali na własnym obiekcie Inter 2:1. Pięć ostatnich spotkaniach podopiecznych Leonardo Sempliciego to cztery porażki (0:3 z Lazio, 0:2 z Monzą, 2:3 z Atalantą oraz 0:2 z Cremonese), a także jeden remis (1:1 z Sampdorią).

Milan ma już za sobą spory kryzys, choć w ostatnim spotkaniu polegli z Interem w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów 0:2. Natomiast w lidze cztery ostatnie mecze to dwa zwycięstwa (2:0 z Lecce oraz 2:0 Milanem) i dwa remisy (1:1 z Romą, a także wstydliwe 1:1 z Cremonese).

Spezia – Milan, historia

W tym sezonie obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie w listopadzie. Wówczas na San Siro padł wynik 2:1 dla Milanu, a bramki w tym starciu zdobywali Theo Hernandez, Olivier Giroud a dla Spezii na listę strzelców wpisał się wychowanek “Rossonerich” Daniel Maldini. Ostatnie cztery spotkania to dwa zwycięstwa piłkarzy Stefano Piolego oraz dwie wygrane gospodarzy sobotniego meczu.

Spezia – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dość jednostronnie obstawiają sobotni pojedynek. Zdecydowanym faworytem na papierze wydaje się być Milan, choć to za Spezią będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 4.00 – 4.10 podczas gdy na wygraną “Rossonerich” 1.93 – 1.95. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Spezia Remis AC Milan 4.00 3.60 1.95 4.10 3.60 1.93 4.10 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 13:41 .

Spezia – Milan, kto wygra?

Spezia – Milan, transmisja meczu

Spotkanie Spezii z Milanem będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Początek meczu w ramach 35. kolejki Serie A już w sobotę 13 maja o godzinie 18:00. Istnieje również możliwość śledzenia rywalizacji za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie półrocznego dostępu do pakietu z wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, możemy zaoszczędzić 60 zł. W tym wypadku koszt miesięcznego dostępu wyniesie tylko 59 zł. Aby skorzystać z oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

