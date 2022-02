Southampton – Norwich: typy, kursy, zapowiedź (25.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Rywalizacja w ramach 27. kolejki Premier League wystartuje od meczu Southampton – Norwich. W ostatnim czasie lepszą formę prezentują Święci. Czy Bednarek i spółka znów zainkasują całą pulę? Sprawdź nasz typ, sytuację kadrową obu ekip, historię ich spotkań, kursy bukmacherskie czy przewidywane składy.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Norwich 1.60 4.20 6.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lutego 2022 09:17 .

Southampton – Norwich, typy i przewidywania

Faworytem piątkowych zawodów pozostaje Southampton. W dodatku Święci wygrali poprzednie cztery starcia z Kanarkami, a od jesieni przegrali tylko dwa razy. Norwich jest w zdecydowanie gorszej sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że i tym razem Przemysław Płacheta zagra od pierwszej minuty.

Niemniej nasza redakcja stawia na team Jana Bednarka. Uważamy, że Southampton wygra bez straty gola.

Southampton – Norwich, sytuacja kadrowa

W kadrze gospodarzy zabraknie Lyanco, McCarthy’ego i Telli. Tymczasem Kanarki przylecą na St. Mary’s Stadium bez Idaha oraz Omobamidele.

Southampton – Norwich, ostatnie wyniki

Od połowy października Southampton przegrał tylko dwa mecze w Premier League. Co więcej, Święci całkiem nie dawno zremisowali z Man City czy Man Utd, natomiast w międzyczasie pokonali Tottenham (3:2) i Everton (2:0).

Z kolei Norwich dalej jest na dole tabeli. Wszystko wskazuje na spadek drużyny gości z angielskiej ekstraklasy zaledwie rok po jej awansie. Jest to wynikiem serii gorszych wyników i aż 16 porażek od startu kampanii 2021/22. Do tego Kanarki po lepszych występach znów wrócili do starych nawyków, ulegając Man City (0:4) i Liverpool (1:3).

Southampton – Norwich, historia

Jesienią komplet punktów padł łupem Norwich (2:1). Wcześniej oba zespoły rywalizowały ze sobą w sezonie 2019/20. Wówczas to Southampton dwukrotnie pokonał Kanarki.

Southampton – Norwich, kursy bukmacherskie

Southampton – Norwich, przewidywane składy

Southampton: Forster – Walker-Peters, Salisu, Bednarek, Livramento – Romeu, Ward-Prowse, Armstrong, Elyounoussi – Broja, Adams

Norwich: Krul – Aarons, Kabak, Gibson, Williams – Płacheta, Normann, McLean, Rashica – Pukki, Sargent

Southampton – Norwich, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

