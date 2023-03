Southampton – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: James Ward-Prowse

Southampton – Brentford, typy i przewidywania

Większe szanse na zwycięstwo w środę według bukmacherów ma Brentford. Zespół ten chce zrehabilitować się za porażkę z Evertonem. Pozwolić na to nie zamierza Southampton. Forma Świętych poszła w górę. Ponadto zagrają oni przed własną publicznością. Sądzimy, że gospodarze przechylą szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Southampton – Brentford, sytuacja kadrowa

Ruben Selles nie będzie miał w środę do dyspozycji dwóch zawodników. Kontuzjowani są Juan Larios i Valentino Livramento. Dwa nazwiska musi pominąć także Thomas Frank. Niedostępni przez kłopoty zdrowotne są Keane Lewis-Potter i Thomas Strakosha.

Southampton – Brentford, ostatnie wyniki

Marzec rozpoczął się dla Southampton źle, bo od zakończenia udziału w Pucharze Anglii na etapie 1/8 finału, po porażce z przedstawicielem League Two. Później Świeci pokonali Leicester City. Southampton nie dało się też pokonać w konfrontacji z Manchesterem United, którą zremisowało 0:0. Tym samym w drużynie wciąż jest nadzieja na utrzymanie w Premier League.

Dziewiąta lokata w ligowej tabeli to spory sukces dla Brentford. Pszczoły wciąż mają rezerwy, co było widać w ostatniej konfrontacji z Evertonem. Thomas Frank i spółka dali się sensacyjnie pokonać Evertonowi, który broni się przed spadkiem. Gdyby londyńczycy sięgnęli po pełną pulę, traciliby tylko jedno oczko do szóstego Liverpoolu.

Southampton – Brentford, historia

Pierwsza konfrontacja tych klubów w sezonie 2022/2023, miała miejsce 4 lutego tego roku. Wówczas Brentford miało udany dzień. Londyńczycy ograli bowiem Southampton i to aż 3:0.

Southampton – Brentford, kursy bukmacherów

Southampton – Brentford, przewidywane składy

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Bednarek, Perraud; Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz; Walcott, Adams, Sulemana

Brentford: Raya; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Toney, Wissa

Southampton – Brentford, kto wygra mecz?

Southampton – Brentford, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 15 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Michael Salisbury. Pierwszy gwizdek sędziego przewidziany jest na godzinę 20:30. Transmisję na żywo przeprowadzi Viaplay.

