Słowacja – Rumunia: typy, kursy, zapowiedź (26.06.2024)

ddp media GmbH/Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar

Słowacja – Rumunia, typy bukmacherskie

Już w środę poznamy wszystkie rozstrzygnięcia w fazie grupowej EURO 2024. Tego dnia w jednym ze spotkań o godzinie 18:00 reprezentacja Słowacji zmierzy się z Rumunią. Stawką tego spotkania jest awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Bez wątpienia ten mecz należy do niezwykle ciekawych, bowiem obie drużyny mają tyle samo punktów. Jednak przed rywalizacją to piłkarze Edwarda Iordanescu są w lepszej sytuacji, ponieważ mają lepszy bilans bramkowy od Słowaków. Zbliżający się mecz zapowiada się niezwykle ciekawie. Ja uważam, że w tej rywalizacji padnie podział punktów. Taki wynik jest tym bardziej prawdopodobny, że daje awans do fazy pucharowej obu drużynom. Mój typ: remis

kurs na wygraną Słowacji – 3.20 w Betclic

kurs na remis – 2.14 w Betclic

kurs na wygraną Rumunii – 3.72 w Betclic

Słowacja – Rumunia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Słowacji w pierwszym swoim meczu na EURO 2024 sprawiła ogromną niespodziankę, wygrywając z Belgią 1:0. W drugim meczu turnieju piłkarze Francesco Calzony jednak nie stanęli na wysokości zadania. Przegrali bowiem z Ukrainą 1:2. Przed turniejem Słowacy rozegrali dwa mecze sparingowe. Zmierzyły się z San Marino oraz Walia. Obie rywalizacje zakończyły się ich zwycięstwem 4:0.

Rumunia natomiast w swoim meczu otwarcia EURO 2024 wszystkich zaskoczyła. Drużyna Edwarda Ioardanescu bowiem rozgromiła Ukrainę aż 3:0. Drugie spotkanie w turnieju już nie poszlo po ich myśli. Rumuni okazali się gorsi od Belgów, przegrywając 0:2. Nic nie wskazywało, że ten zespół będzie prezentował tak dobrą formę na Mistrzostwach Europy, ponieważ ich ostatnie dwa mecze sparingowe z Liechtensteinem oraz Bułgarią zakończyły się bezbramkowym remisem.

Słowacja – Rumunia, historia i bilans

Do tej pory reprezentacja Słowacji mierzyła się z Rumunią 11-krotnie. Pięć z tych spotkań zakończyło się wygraną drużyny obecnie prowadzonej przez Francesco Calzonę. Pięciokrotnie padł remis. Jeden zwycięstwo natomiast wpadło na konto popularnych “Trójkolorowych”.

Słowacja – Rumunia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, największą szansą na wynik spotkania Słowacji z Rumunią jest remis. Nie może to dziwić biorąc pod uwagę sytuację obu zespołów w tabeli i w walce o awans do fazy pucharowej. Kurs na takie zdarzenie u bukmachera Betclic bowiem wynosi 2.14. Jeśli natomiast rozważasz wygraną drużyny Francesco Calzony, to kurs wynosi 3.20. Natomiast na zwycięstwo ekipy Edwarda Iordanescu sięga 3.72.

Słowacja – Rumunia, sytuacja kadrowa

Zarówno Słowacja jak i Rumunia mogą odetchnąć z ulgą. Różne urazy oraz zawieszenie omijają obie drużyny. Zatem Francesco Calzona oraz Edward Iordanescu w środę będą mogli skorzystać ze swoich najlepszych piłkarzy.

Słowacja – Rumunia, przewidywane składy

Reprezentacja Słowacji prawdopodobnie przystąpi do środowego meczu w najlepszym zestawieniu. Przewidywane składy sugerują, że Francesco Calzona nie dokona zmian w obronie. W pierwszej jedenastce mają wyjść: Peter Pekarik, Denis Vavro, Milan Skriniar oraz David Hancko. Nie powinno również zabraknąć Ivana Schranza, który na turniej już dwukrotbnie wwpisał się na listę strzelców.

Rumunia również powinna przystąpić do meczu w najlepszym zestawieniu. W wyjściowym składzie nie powinno zabraknąć gwiazd reprezentacji – Radu Dragusina, Razvana Marina oraz Dennisa Mana. Możemy również się spodziewać między słupkami Floprina Nitę, który przyjechał do Niemiec na EURO 2024 w bardzo dobrej dyspozycji.

Słowacja Francesco Calzona Rumunia Edi Iordanescu Słowacja Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Rumunia Edi Iordanescu Rezerwowi 4 Adam Obert 5 Tomas Rigo 6 Norbert Gyömber 7 Tomas Suslov 10 Lubomir Tupta 11 Lászlo Bénes 12 Marek Rodak 13 Patrik Hrosovsky 15 Vernon De Marco 18 David Strelec 20 David Duris 21 Matus Bero 23 Henrich Ravas 24 Leo Sauer 25 Sebastian Kosa 4 Adrian Rus 5 Ionut Nedelcearu 7 Denis Alibec 8 Alexandru Cicaldau 9 George Puscas 10 Ianis Hagi 12 Horatiu Moldovan 14 Darius Olaru 16 Stefan Tarnovanu 17 Florinel Coman 22 Vasile Mogos 23 Deian Sorescu 24 Bogdan Racovitan 25 Daniel Birligea 26 Adrian Sut

Słowacja – Rumunia, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Słowacją a Rumunią w ramach grupy E odbędzie się już w najbliższą środę, 26 czerwca, o godzinie 18:00. To spotkanie oczywiście obejrzysz w otwartej telewizji – na kanale TVP 2. Wszystkie starcia Euro 2024 możesz zobaczyć także za pośrednictwem internetu – na stronie TVPSPORT.PL lub w aplikacji mobilnej TVP Sport. To starcie z wysokości trybun skomentują Mateusz Święcicki oraz Wojciech Kowalewski.

