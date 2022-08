Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Wygraną Rakowa Częstochowa ze Slavią Praga na własnym stadionie 2:1 mimo wszystko należy traktować w kategorii niespodzianki. Bukmacherzy nie dawali wicemistrzowi Polski zbyt wielkich szans, ale jednak po raz kolejny Marek Papszun pokazał, że jest aktualnie najlepszym trenerem w Ekstraklasie. Ivi Lopez z kolei, że zasługuje na miano najlepszego piłkarza polskiej ligi. Do awansu jednak wciąż długa droga, bo teraz tę zaliczkę będzie trzeba obronić w Pradze.

Sinobo Stadium Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Slavia Praga Raków Częstochowa 1.62 4.25 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2022 17:16 .

Slavia Praga – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Akcja bramkowa na 1:0 to kolejny dowód ogromnych umiejętności Iviego Lopeza. Hiszpan pomknął sam na bramkę, minął dwóch rywali i potężnym strzałem zapewnił Rakowowi prowadzenie. Lider, crack, bestia, epitety długo możnaby wymieniać. Sukces Rakowa Częstochowa był o tyle duży, że porażka na Miejskim Stadionie Piłkarskim Rakowa była dla Slavii pierwszą od sześciu kolejnych spotkań. Znakomicie taktycznie swoich podopiecznych do spotkania przygotował trener Papszun, który jest ojcem tego zwycięstwa. Kolejnym arcytrudnym sprawdzianem dla wicemistrzów Polski będzie rewanżowe starcie w Pradze. Slavia z ostatnich ośmiu meczów na własnym stadionie przegrała zaledwie raz.

Trener Trpisovsky przed rewanżem z Rakowem może mieć spory ból głowy jak ustawić swoją drużynę. W Częstochowie Slavia była zespołem wyraźnie słabszym i oddała tylko jeden celny strzał na bramkę rywali. Czerwono-biali nieprzerwanie od pięciu sezonów grają w europejskich pucharach i brak awansu byłby dla nich poważnym ciosem, zarówno sportowym jak i finansowym. Ponadto szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Borila, Hovorki i Provoda, choć nie są to poważne straty kadrowe. Żaden z tej trójki nie odgrywał istotnej roli w drużynie. Nasz typ: 1. drużyna liczba goli poniżej 1.5.

STS 2.03 1. drużyna poniżej 1.5 gola Odwiedź STS

Slavia Praga – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Slavia z ostatnich ośmiu meczów na własnym stadionie przegrała zaledwie raz. Drużyna gra w sposób dość zorganizowany i odpowiedzialny, a w lidze jest liderem. Drużyna z Pragi w czterech meczach zanotowała trzy zwycięstwa, a ostatnie było naprawdę imponujących rozmiarów. Slavia wygrała na własnym stadionie z drużyną Pardubice aż 7:0. Rywal nie oddał wówczas nawet jednego celnego strzału na bramkę.

Raków przegrał tylko jeden z ostatnich dziesięciu meczów – przeciwko Górnikowi Zabrze. Było to jedno z najsłabszych spotkań w tym sezonie, a takowe naprawdę rzadko przytrafiają się drużynie z Częstochowy. Widać że wicemistzra Polski skupił się przede wszystkim na kwalifikacjach do europejskich pucharów, za czym poszła zniżka formy w rozgrywkach ligowych, gdzie pogubiono trochę punktów.

Slavia Praga – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

Marek Papszun, do Pragi pojedzie prawdopodobnie bez aż sześciu zawodników. Z powodu urazów nie zagrają: Lederman, Petrasek, Niewulis, Cebula, Sapała i Kovacevic. Niemal wszyscy są jednak kontuzjowani od dłuższego czasu, a ich brak nie powinien być aż tak wielką przeszkodą. Wpływa to jednak mimo wszystko na ograniczenie pola manewru sztabu szkoleniowego. W Pradze gra opierać się będzie znów przede wszystkim na Ivim Lopezie, którego wspierać w przodzie powinni Gutkovskis i Kochergin.

Slavia Praga – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Gospodarze są wyraźnym faworytem spotkania rewanżowego i mimo porażki w Częstochowie daje się im minimalnie większe szanse również na awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Kurs na wygraną Slavii wynosi 1.62, podczas gdy typ na Raków to aż 6.10. Jeśli chodzi o kurs na remis, legalni bukmacherzy wyceniają go między 3.80, aż do 4.30. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Slavia Praga – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Slavia: Mandous – Doudera, Ousou, Eduardo Santos, Dorley – Holes, Tiehi, Masopust, Sevcik, Olayianka – Tecl

Raków: Trelowski – Svarnas, Rundic, Arsenic – Tudor, Gvilia, Papanikolau, Kun – Wdowiak, Gutkovskis, Ivi Lopez

Slavia Praga – Raków Częstochowa, transmisja

Mecz rewanżowy Rakowa Częstochowa ze Slavią Praga będzie transmitowany na antenie Telewizji Polskiej, a konkretnie kanału TVP 2. Początek spotkania w czwartek 25 sierpnia o godzinie 19:00.

