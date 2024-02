fot. PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2024 18:54 .

Śląsk – Pogoń, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław przystępuje do rundy wiosennej z wielkimi nadziejami. Sensacyjny lider Ekstraklasy zamierza potwierdzić, że jest gotowy do walki o mistrzostwo Polski. Jesienią ekipie Jacka Magiery sprzyjało sporo szczęścia, które może wyczerpać się po przerwie zimowej. W niedzielę Śląsk podejmie przed własną publicznością Pogoń Szczecin. Portowcy także mają wiele do udowodnienia i wciąż mogą dołączyć do peletonu goniącego lidera Ekstraklasy.

Pierwszy mecz po przerwie zimowej zawsze jest sporą niewiadomą. Wszystkie zespoły intensywnie pracowały nad zażegnaniem największych mankamentów oraz ekspozycją zalet. Defensywa Śląska należy do najlepszych w całej stawce, gdyż straciła do tej pory najmniej bramek obok Piasta Gliwice. Choć ofensywa Pogoni Szczecin radziła sobie do tej pory dość nieźle, w tym starciu będzie miała wiele problemów. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

STS 1.87 Poniżej 2,5 gola Zagraj!

Śląsk – Pogoń, ostatnie wyniki

Śląsk Wrocław w trakcie przerwy zimowej rozegrał pięć sparingów, z czego zwycięstwem zakończyły się te przeciwko KKS-owi Kalisz (2:1) oraz Domzale (2:1). Lider Ekstraklasy postawił sobie wysoko poprzeczkę i miał wymagających rywali. Z RB Salzburgiem padł bezbramkowy remis, zaś porażki poniósł z Hajdukiem Split (1:3) i Dinamem Zagrzeb (2:3).

Pod koniec stycznia Pogoń Szczecin rozgromiła dobrze znany polskim kibicom Sturm Graz aż 6:1. Wcześniej zremisowała ze słoweńskim Celje (1:1) oraz ograła węgierski Paks (3:0).

Śląsk – Pogoń, historia

Jesienią te drużyny zmierzyły się w ramach 3. kolejki Ekstraklasy. Lepsi okazali się wrocławianie, którzy wygrali na terenie Pogoni Szczecin 2:0. Bramki dla lidera Ekstraklasy zdobyli wówczas Petr Schwarz i Piotr Samiec-Talar.

Śląsk – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w dalszym ciągu nie są przekonani do Śląska Wrocław. Pomimo faktu, że to oni są liderem Ekstraklasy z wyraźną przewagą punktową, za faworyta niedzielnego starcia uznawana jest właśnie Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 2.60. W przypadku ewentualnej wygranej Śląska jest to natomiast nawet 2.75. Kurs na remis waha się z kolei między 3.25 a 3.40. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Śląsk – Pogoń, przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 7 Kenneth Zohore 8 Patrick Olsen 10 Matías Nahuel 12 Rafal Leszczynski 16 Peter Pokorny 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 28 Michal Rzuchowski 35 Kacper Trelowski 4 Leo Borges 8 Fredrik Ulvestad 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 25 Wojciech Lisowski 68 Danijel Loncar 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ 2 Aleksander Paluszek 7 Kenneth Zohore 8 Patrick Olsen 10 Matías Nahuel 12 Rafal Leszczynski 16 Peter Pokorny 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 28 Michal Rzuchowski 35 Kacper Trelowski 4 Leo Borges 8 Fredrik Ulvestad 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 25 Wojciech Lisowski 68 Danijel Loncar 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk

Śląsk – Pogoń, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Śląska 100% Remis 0% Wygrana Pogoni 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Śląska

Remis

Wygrana Pogoni

Śląsk – Pogoń, transmisja

Niedzielny mecz 20. kolejki Ekstraklasy między Śląskiem Wrocław a Pogonią Szczecin rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego widowiska będzie dostępna w polskiej telewizji na TVP Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.