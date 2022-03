Pressfocus Na zdjęciu: Poprzedni mecz Lech wygrał aż 4:0

Śląsk Wrocław – Lech Poznań: typy i przewidywania na mecz Ekstraklasy. W wyścigu o tytuł mistrza Polski Lech Poznań spadł już na najniższe miejsce podium. Jeśli Kolejorz nie chce stracić rywali z oczu, wygrana z rozgrywającym kiepski sezon Śląskiem jest obowiązkiem. Wrocławianie nie wygrali pięciu kolejnych meczów przeciwko Lechowi. Czy ta zła passa zostanie w piątek podtrzymana?

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, typy i przewidywania

Dla Śląska punkty zdobyte w meczu z Lechem Poznań byłyby niezwykle cenne w kontekście walki o utrzymanie. Klub znajduje się na 13 pozycji i ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. W teorii może czuć się na razie bezpiecznie, w praktyce, wystarczą dwie kolejki, żeby widmo spadku znów zajrzało w oczy Wojskowym. Odkąd Jacka Magierę zastąpił Piotr Tworek gra drużyny uległa lekkiej poprawie, a wygrana z Wisłą w Płocku, a także wysokie zwycięstwo w sparingu z Chrobrym Głogów napawają optymizmem.

Lech w rundzie wiosennej wykorzystał już margines błędu. Porażki z Lechią i Rakowem Częstochowa kosztowały ich utratę pozycji lidera, którą okupowali przez 19 kolejek. Różnice punktowe między czołówką są minimalne, ale każdy błąd liczony jest teraz podwójnie. Do końca rozgrywek pozostało tylko osiem kolejek, a pretendentów do tytułu jest trzech. Lech jest najskuteczniejszą drużyną w lidze, dlatego przewidujemy, że we Wrocławiu pokaże się z dobrej strony i będziemy świadkami emocjonującego widowiska. Nasz typ: Liczba goli gości +1.5.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

W meczu ze Śląskiem w barwach Lecha Poznań na pewno nie zobaczymy Artura Sobiecha, który pod koniec zeszłego roku nabawił się kontuzji. Wykluczony jest także występ Bartosza Salamona, który naderwał mięsień w pachwinie podczas meczu towarzyskiego Szkocja – Polska.

Większe kłopoty ze skompletowaniem składu będzie miał Piotr Tworek, który będzie musiał sobie poradzić bez Wojciecha Golla, Diogo Verdasci i Fabiana Piaseckiego, którzy są zawieszeni za kartki. Oprócz nich wątpliwy wydaje się także występ zmagających się z urazami Konrada Poprawy, Marka Tamasa i Roberta Picha.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Gospodarze piątkowego meczu w spotkaniu z Wisłą Płock zanotowali swoje pierwsze zwycięstwo w tej rundzie. Poza tym dwa poprzednie mecze zremisowali i dwa przegrali. Bilans zatem nie wygląda najlepiej.

Lech może się pochwalić trzema zwycięstwami w ostatnich pięciu meczach. Imponująca była zwłaszcza wygrana w wyjazdowym meczu z Pogonią aż 3:0. Porażka na własnym stadionie z Rakowem, a później remis z Wisłą Kraków kosztowały zespół pozycję lidera.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, historia

Pojedynki tych dwóch drużyn w ostatnich latach są dość jednostronne. Większość z nich wygrywa Kolejorz. Na pięć poprzednich starć Lech wygrał dwa, a trzy pozostałe zakończyły się remisem. Ostatni raz Śląsk Wrocław wygrał w sierpniu 2019 roku.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu są goście. Kurs na zwycięstwo Lecha wynosi ok. 1.70, przy linii rzędu nawet 6.20 na Śląsk. Typ na remis w tym wypadku oscyluje w granicach 3.80.

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Gretarsson, Bejger, Stiglec – Iskra, Mączyński, Schwarz, Victor Garcia – Caye Quintana, Exposito, Olsen

Lech: Bednarek – Pereira, Satka, Milic, Pedro Rebocho – Karlstrom, Kvekveskiri, Kamiński, Dani Ramirez, Ba Loua – Ishak

Śląsk Wrocław – Lech Poznań, transmisja

Transmisja meczu dostępna będzie na antenach CANAL+4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport. Początek meczu w piątek o godzinie 20:30.