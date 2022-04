Pressfocus Na zdjęciu: Poprzednie starcie Termalica wygrała 4:3

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Choć brzmi to dość groteskowo, Śląsk Wrocław nie może być wciąż pewny utrzymania w PKO BP Ekstraklasie i zwycięstwo w meczu z Termaliką będzie niezwykle ważne. Słonie jedną nogą są już w 1 lidze, chociaż matematyczne szanse na utrzymanie jeszcze zachowały. Żeby tak się stało, drużyna z Niecieczy musiałaby wygrać przynajmniej trzy z pozostałych jej czterech meczów ligowych.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, typy i przewidywania

W tym roku Śląsk w lidze wygrał zaledwie jeden mecz, przeciwko Wiśle Płock. W pozostałych dziewięciu meczach pięć razy zremisował i przegrał cztery starcia. To bardzo słaby bilans jak na drużynę, która przed sezonem walczyła o europejskie puchary. W klubie doszło do wielu zawirowań, trenera Magierę zastąpił Piotr Tworek, któremu jak na razie nie udało się diametralnie odmienić gry Wojskowych. Sezon jest już stracony i jedyne o co należy zadbać, to utrzymanie. Na ten moment Śląsk jest tego bliski, ale hipotetyczne trzy punkty zanotowane w meczu z czerwoną latarnią ligi wybitnie się do tego przyczynią.

Kolejna przygoda klubu z malutkiej wsi w Ekstraklasie dobiega końca. Termalica zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej strefy traci już siedem punktów. Utrzymanie to już raczej pomysł z gatunku science-fiction, ale jak wiadomo, gra się do końca. Od początku roku Słonie wygrały już trzy mecze ligowe, ale to wciąż za mało, żeby po tak słabej rundzie jesiennej marzyć o kolejnym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Największym problemem jest defensywa. Termalica i Górnik Łęczna to drużyny, które straciły najwięcej bramek w lidze – aż 52. Nasz typ: Śląsk powyżej 1.5 gola.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, sytuacja kadrowa

Trener Tworek nie musi się tym razem martwić długą listą absencji. Na mecz z Termaliką nie będzie mógł zabrać jedynie Jakuba Iskry i Daniela Gretarssona. Obaj piłkarze zmagają się z urazami. W barwach Termaliki na pewno nie zobaczymy Pawła Żyry i Zvonimira Kozulja. Oprócz nich nie zagra też zawieszony za nadmiar kartek Piotr Wlazło.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Śląska wygląda bardzo źle. Tylko jedno zwycięstwo, trzy remisy i porażka to zdecydowanie wyniki poniżej oczekiwań. Patrząc szerzej, w całej rundzie wiosennej gra Wojskowych jest mierna i wymaga poprawy.

Nie lepiej wygląda bilans Bruk-Bet Termaliki. Trzy remisy i dwie porażki w ostatnich pięciu meczach nie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ostatnie ligowe zwycięstwo Słonie odniosły na początku marca w starciu z Wartą Poznań.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, historia

Termalica ma wyraźnie patent na Śląsk Wrocław. W poprzedniej rundzie po prawdziwe szalonym meczu gospodarze wygrali 4:3. Ogółem w ostatnich pięciu meczach przeciwko temu rywalowi wygrywali aż trzy razy i tylko raz przegrali. Statystyki te nie wyglądają zbyt obiecująco dla Wojskowych.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest Śląsk Wrocław. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą ok. 1.90, co i tak jest wysoką linia biorąc pod uwagę, że gra na własnym stadionie. Typ na wygraną Termaliki wynosi między 4.00 a nawet 4.40. Obstawiając ten mecz rozważcie skorzystanie z bonusu oferowanego przez bukmachera Fuksiarz. Dzięki niemu możecie otrzymać bonus do 500 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Golla, Diego Verdasca, Tamas – Janasik, Mączyński, Schwarz, Garcia – Pich, Piasecki, Caye Quintana

Termalica: Pavlyuchenko – Grzybek, Domgjoni, Tekijaski, Hybs – Hubinek, Dombrovskyi, Stefanik, Poznar, Mesanovic – Kocyła

Śląsk Wrocław – Bruk-Bet Termalica Nieciecza, transmisja

Spotkanie Śląska z Termalica obejrzycie na antenie CANAL+ Sport 3, CANAL+Sport, a w Internecie “na żywo” na stronie bukmachera Betclic. Początek spotkania o godzinie 15:00.

