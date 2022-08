PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Mecz Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa będzie jednym z najciekawszych spotkań 7. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia. Przygotowaliśmy darmowe typy i najlepsze kursy bukmacherskie na ten mecz.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Raków Częstochowa 3.20 3.40 2.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 13:33 .

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: typy i przewidywania

Śląsk Wrocław w poprzednim sezonie walczył o utrzymanie, a Raków Częstochowa bił się o mistrzostwo Polski. Drużyny były na różnych biegunach, ale na początku rozgrywek prezentują podobną formę i są blisko siebie w tabeli. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że częstochowianie rozegrali o dwa spotkania mniej, ponieważ przekładali mecze przed kluczowymi starciami w eliminacjach Ligi Konferencji.

Kursy bukmacherskie wskazują, że nieznacznym faworytem tego meczu jest Raków. Trzeba jednak pamiętać, że jest on po ciężkim boju ze Slavią Praga, dogrywka kosztowała piłkarzy Marka Papszuna wiele, a we Wrocławiu wcale nie gra się łatwo. Śląsk w trzech dotychczasowych meczach na własnym terenie w tym sezonie zanotował zwycięstwo i dwa remisy. Z kolei Raków w jedynym, jak na razie, wyjazdowym meczu przegrał w Zabrzu z Górnikiem 0:1. Dlatego nasz typ na to spotkanie to 1X. Uważamy, że Śląsk nie przegra tego meczu. Kurs jest atrakcyjny na takie zdarzenie.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: sytuacja kadrowa

Raków jest dość mocno osłabiony. W niedzielę nie zagrają: Andrzej Niewulis, Tomas Petrasek, Ben Lederman i Marcin Cebula. Jednak nie chodzi tylko o nieobecność tych zawodników, bo Marek Papszun dysponuje szeroką kadrą, ale przede wszystkim o ogólne zmęczenie fizyczne i psychiczne po meczu ze Slavią i odpadnięciu w dramatycznych okolicznościach w eliminacjach Ligi Konferencji.

W zespole gospodarzy nie ma tak wielkich zmartwień. Trener Ivan Djurdjević ma komfort przy ustalaniu składu na najbliższy mecz.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: ostatnie mecze

Śląsk Wrocław w pierwszej części sezonu zmierzy się z aż trzema polskimi pucharowiczami. Do tej pory zdołał pokonać u siebie Pogoń Szczecin 2:1 i wygrać na wyjeździe z Lechem Poznań 1:0. Raków będzie trzecim rywalem z kwartetu naszych reprezentantów w eliminacjach europejskich pucharów.

W sześciu dotychczasowych meczach ligowych w tym sezonie wrocławianie odnieśli dwie wygrane, trzykrotnie remisowali i przegrali na wyjeździe z Koroną Kielce 1:3.

Raków skupiał mocno się na Lidze Konferencji, więc do tej pory zagrał tylko cztery mecze w Ekstraklasie. Wygrał dwa z nich, jeden zremisował i przegrał na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 0:1. Niedzielny mecz będzie dopiero drugim ligowym wyjazdem częstochowian w tym sezonie Ekstraklasy.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: historia

Od momentu powrotu Rakowa do Ekstraklasy obie drużyny mierzyły się ze sobą sześć razy. Medaliki wygrały trzy z tych meczów, Śląsk jeden, a dwukrotnie padł remis. W ostatnim bezpośrednim spotkaniu mieliśmy podział punktów przy wyniku 1:1. Z kolei w poprzednim sezonie mecz we Wrocławiu zakończył się wygraną gości 2:1. Warto dodać, że w każdym z tych meczów padła przynajmniej jedna bramka, a także to, że w żadnym z tych spotkań nie oglądaliśmy więcej niż trzy gole – to podpowiedź dla tych, którzy jednak zamierzali się zdecydować na under 3,5.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

W meczu Śląsk – Raków trudno wskazać faworyta. Kursy bukmacherskie są tego dowodem. Na wygraną gospodarzy bukmacherzy wystawiają kurs powyżej 3.00. Nieznacznie wyższe są na remis, a zwycięstwo gości jest wyceniane w granicach 2.25 – 2.40.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Garcia, Gretarsson, Poprawa, Janasik – Yeboah, Schwarz, Olsen, Jastrzembski, Łyszczarz – Exposito.

Raków: Trelowski – Koczergin, Rundić, Arsenić, Racovitan – Gwilia, Berggren, Tudor, Lopez, Wdowiak – Gutkovskis.

Śląsk Wrocław – Raków Częstochowa: transmisja meczu

Mecz Śląsk – Raków będzie transmitowany w telewizji i internecie. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w stacji CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

