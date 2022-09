Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk)

Mecz Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk w 9. kolejce Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 10 września. Początek spotkania o godzinie 15:00. Przygotowaliśmy darmowe typy i najlepsze kursy bukmacherskie na ten mecz. Zapraszamy na naszą zapowiedź.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 2.41 3.50 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 15:01 .

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: typy i przewidywania

Śląsk Wrocław zaczął sezon poniżej oczekiwań. W ośmiu dotychczasowych meczach zgromadził zaledwie dziewięć punktów. Co ma jednak powiedzieć Lechia Gdańsk, która na razie zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie czterech oczek? Oba kluby przed sezonem mierzyły znacznie wyżej. Wrocławianie chcieli uniknąć powtórki z rozrywki i nie walczyć w tym sezonie o utrzymanie. Z kolei drużyna z Pomorza niedawno walczyła w eliminacjach do Ligi Konferencji, a teraz musi się martwić o ligowy byt.

Jedni i drudzy mają ogromne problemy, ale wydaje się, że większe trawią Lechię, co utratą posady przypłacił Tomasz Kaczmarek. Wszystkie problemy, jakie nakładają się na gdańszczan, sprawiają, że Śląsk może mieć nieco łatwiej w sobotnim meczu. Naszym zdaniem jest faworytem tego spotkania, ale nasz typ to BTTS. W 10 poprzednich meczach bezpośrednich aż 8 razy obie drużyny strzelały gole.

STS 1.74 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: sytuacja kadrowa

Po pauzie za kartki do składu Śląska wraca Patrick Olsen. Duńczyk nie mógł zagrać ostatnio ze Stalą Mielec, ale teraz już będzie do dyspozycji Ivana Djurdjevicia. Kibiców Lechii na pewno cieszy powrót do składu Flavio Paixao, który zawsze jest dużym wzmocnieniem drużyny.

Z powodu kontuzji w zespole gospodarzy nie zagra Michał Rzuchowski. Po stronie gości nie zobaczymy Filipa Koperskiego.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: ostatnie mecze

Bilans Śląska i Lechii w ostatnich pięciu meczach Ekstraklasy jest podobny. Wojskowi wygrali jeden mecz, jeden zremisowali, resztę przegrali. Lechia nie wygrała żadnego z tych spotkań, inkasując zaledwie punkt za bezbramkowy remis z Wartą Poznań.

Klub z Gdańska wygrał zaledwie jeden z siedmiu meczów. Śląsk niewiele lepiej, bo dwa z ośmiu. Wrocławianie są na 16. miejscu w tabeli i mają dziewięć punktów, a ich sobotni rywale na ostatnim i tracą pięć oczek do bezpiecznej pozycji (aż pięć klubów ma po dziewięć punktów).

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: historia

Z ostatnich 10 meczów bezpośrednich pięć kończyło się remisami. Tylko w dwóch z nich nie mieliśmy BTTS. Śląsk wygrał tylko jedno z tych spotkań. W poprzednim sezonie Lechia wygrała na własnym terenie 2:0, a we Wrocławiu zremisowała 1:1. Gospodarze sobotniego spotkania nie wygrali z Lechią od ponad czterech lat. Poprzednie trzy wizyty gdańszczan w stolicy Dolnego Śląska to dwa remisy 1:1 i wygrana 2:1.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: kursy bukmacherskie

Patrząc na formę obu drużyn, problemy gdańskiego klubu i to, że Śląsk zagra u siebie, nieznacznym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kursy bukmacherskie na wygraną Śląska są w granicach 2.20 – 2.30. Wygrana Lechii jest wyceniana na około 3.20 – 3.30. Remis nieznacznie wyżej.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: przewidywane składy

Śląsk: Szromnik – Garcia, Verdasca, Poprawa, Janasik – Schwarz, Olsen, Leiva, Yeboah, Konczkowski – Exposito.

Lechia: Kuciak – Pietrzak, Maloca, Nalepa, Stec – de Kamps, Kubicki, Piła, Conrado – Paixao, Zwoliński.

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk: transmisja meczu

Transmisja meczu Śląsk – Lechia będzie dostępna w telewizji i w internecie. Widzowie będą mogli obejrzeć to spotkanie w stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.