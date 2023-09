Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Magiery w niedzielnym spotkaniu ligowym ugoszczą na swoim obiekcie rewelację początku sezonu, jaką jest zespół z województwa podlaskiego. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Tarczyński Arena Wrocław już w niedzielę (3 września) o godzinie 12:30.

IMAGO / Łukasz Skwiot / Newspix Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2023 12:32 .

Śląsk – Jagiellonia, typy bukmacherskie

Śląsk Wrocław w ramach 7. kolejki Ekstraklasy zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok. Piłkarze Jacka Magiery po słabym starcie rozgrywek weszli na ścieżkę zwycięską – zanotowali trzy wygrane z rzędu. Natomiast zespół z Podlasia obecnie zajmuje pozycję lidera – po pięciu rozegranych spotkaniach ma na koncie aż 12 punktów. My spodziewamy się bardzo ciekawego, a przede wszystkim wyrównanego meczu. Stawiamy na to, że oba zespoły zakończą starcie bez czystego konta. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Śląsk – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Śląsk Wrocław źle rozpoczął sezon Ekstraklasy, ale zespół Jacka Magiery jest teraz na zwycięskiej ścieżce. W ostatniej pięciu ligowych starciach dwukrotnie ponieśli porażkę (1:2 z Zagłębiem Lubin i 1:3 ze Stalą Mielec) i odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu (3:1 z Lechem Poznań, 2:0 z Widzewem Łódź i 2:0 z Pogonią Szczecin).

Natomiast Jagiellonia Białystok nie mogła sobie wyobrazić lepszego początku sezonu. W dotychczas pięciu rozegranych meczach ligowych ponieśli jedną porażkę, która była na starcie rozgrywek (0:3 z Rakowem Częstochowa) i odnieśli cztery zwycięstwa z rzędu (4:1 z Puszczą Niepołomice, 2:1 z Widzewem Łódź, 1:0 z Ruchem Chorzów oraz 4:1 z Górnikiem Zabrze).

Śląsk – Jagiellonia, historia

W poprzednim sezonie w starciu między tymi zespołami dwukrotnie padł remis. Jesienią na stadionie Śląska Wrocław było 1:1, natomiast wiosną w Białymstoku mecz zakończył się wynikiem 2:2. W trzech jeszcze wcześniejszych meczach również dwukrotnie padł remis oraz raz zwyciężył zespół ze stolicy województwa dolnośląskiego.

Śląsk – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem niedzielnego meczu jest Śląsk Wrocław. To właśnie za tą drużynę będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.33 – 2.38, podczas gdy na wygraną Jagiellonii Białystok bukmacherze płacą nawet 3.10. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Śląsk – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Śląska 75% remisem 0% wygraną Jagiellonii 25% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Śląska

remisem

wygraną Jagiellonii

Śląsk – Jagiellonia, przewidywane składy

Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Śląsk Wrocław (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Jacek Magiera Adrian Siemieniec Rezerwowi 2 Aleksander Paluszek

6 Szymon Lewkot

8 Patrick Olsen

18 Karol Borys

21 Patryk Szwedzik

24 Piotr Samiec-Talar

26 Burak Ince

33 Yegor Matsenko

35 Kacper Trelowski Dusan Stojinovic 3

Bojan Nastic 5

Afimico Pululu 10

Tomasz Kupisz 18

Pawel Olszewski 19

Jakub Lewicki 36

Slawomir Abramowicz 50

Alan Rybak 51

Mateusz Skrzypczak 72

Śląsk - Jagiellonia, transmisja meczu

Spotkanie Śląska Wrocław z Jagiellonia Białystok będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport oraz Canal + Sport 3. To widowisko można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ online. CANAL+ przygotował specjalną promocję, dzięki której możecie oszczędzić 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

