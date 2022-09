Sheriff – Manchester United: typy, kursy, zapowiedź (15.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

W najbliższy czwartek odbędzie się 2. kolejka fazy grupowej Ligi Europy. O godzinie 18:45. Sheriff Tyraspol zagra przed własną publicznością z Manchesterem United, który na inaugurację rozgrywek przegrał z Realem Sociedad 0-1. Ewentualna porażka w Mołdawii znacząco utrudni “Czerwonym Diabłom” kwestię awansu do fazy pucharowej. Gospodarze zaś mają nadzieję, że w dalszym ciągu będą mogli zasiadać na fotelu lidera grupy E. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Sheriff Tyraspol Manchester United 14.0 7.00 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2022 18:48 .

Sheriff – Manchester United, typy i przewidywania

Pomimo faktu, że po pierwszej kolejce to Sheriff jest liderem grupy E, faworytem czwartkowego starcia będzie Manchester United. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie notuje zwyżkę formy, a cztery ligowe wygrane z rzędu zastopowała zeszłotygodniowa porażka z Realem Sociedad. W miniony weekend mecze Premier League były przełożone, zatem piłkarze “Czerwonych Diabłów” są wypoczęci i gotowi do zmagań w Lidze Europy. Menedżer Erik ten Hag jest świadomy, że ewentualna przegrana w Mołdawii może znacząco utrudnić kwestię awansu do fazy pucharowej, zatem powinien wystawić mocną jedenastkę. Nasz typ – Manchester United wygra więcej niż jedną bramką.

STS 1,63 Manchester United wygra więcej niż jedną bramką Zagraj!

Sheriff – Manchester United, sytuacja kadrowa

W czwartek Manchester United będzie miał na swojej liście kilku nieobecnych. Niezdolność do gry zgłaszają przede wszystkim Anthony Martial oraz Marcus Rashford, zatem ofensywa zespołu będzie potrzebować kilku przetasowań. Oprócz tego, na problemy zdrowotne w dalszym ciągu narzekają Luke Shaw oraz Donny van de Beek.

Sheriff – Manchester United, ostatnie wyniki

Sheriff bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach ligowych, gdzie z 17 punktami po 7 meczach zasiada na fotelu lidera. Swoje zadanie należycie wykonał również na inaugurację fazy grupowej Ligi Europy, bowiem pokonał na wyjeździe Omonię aż 3-0.

Po nieudanym początku sezonu Manchester United wrócił na właściwe tory. W Premier League wygrał cztery kolejne spotkania, mając na swoim rozkładzie między innymi Liverpool oraz Arsenal. Falstart zanotował z kolei w Lidze Europy, gdzie przegrał z Realem Sociedad 0-1.

Sheriff – Manchester United, historia

Obie ekipy nie miały dotąd okazji mierzyć się ze sobą. Dla Sheriffa rywalizacja z Manchesterem United nie jest natomiast niczym wyjątkowym, gdyż w poprzednim sezonie mierzył się w Lidze Mistrzów z Realem Madryt i Interem Mediolan.

Sheriff – Manchester United, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem w oczach bukmacherów jest Manchester United, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,21. W przypadku wygranej Sheriffa jest to aż 13,0.

Sheriff – Manchester United, przewidywane składy

Sheriff: Koval, Zohouri, Kiki, Radeljic, Kpozo, Diop, Badolo, Kyabou, Ouattara, Akanbi, Atiemwen

Manchester United: Dubravka, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Casemiro, Eriksen, Fernandez, Antony, Elanga, Ronaldo

Sheriff – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie w Mołdawii pomiędzy Sheriffem a Manchesterem United poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski. Jego pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 18:45. Tej rywalizacji nie będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja odbędzie się za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.